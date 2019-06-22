Сколько денег есть у Нацбанка Беларуси на случай девальвации?

Начнем с того, что реальные причины для девальвации по вине властей пока не просматриваются. Наш Нацбанк остается ярым приверженцем рыночного курсообразования. Поэтому ослабление белорусского рубля возможно лишь по внешним причинам — кризис в мировой экономике или резкое падение цен на сырьевые товары (нефть и нефтепродукты, калийные удобрения). Какими ресурсами располагают власти для того, чтобы в шоковой ситуации смягчить удар по предприятиям и населению?





Нужно отметить, что частично резервы Беларуси состоят из денег, которые поступили в ЗВР за счет кредитов и займов. Иными словами, значительная доля ЗВР сформирована на долговой основе. Понятно, что любые долги нужно когда-то возвращать. Это сильно ограничивает свободу властей в использовании резервов для тушения пожара экономического кризиса.





Еще осенью 2014 года Нацбанк реанимировал практику продажи валютных облигаций с целью поддержания размера ЗВР. Выпуск облигаций НБРБ ради рефинансирования старого долга продолжается до сих пор. Сейчас стандартным сроком обращения валютных облигаций Нацбанка выступает 1 год.





На 1 мая 2019 года в обращении находились ценные бумаги НБРБ на 563,9 млн USD и 114,7 млн EUR. За май и июнь Нацбанк продал облигации еще на 60 млн USD, а во втором полугодии собирается разместить 120 млн USD.





Главная часть ЗВР Беларуси представляет собой валютный депозит Минфина в Нацбанке. На 1 мая 2019 года размер этого депозита был равен 4,841 млрд USD. В случае с Минфином львиная доля депозита имеет долговое происхождение. В последнее время там накапливались транши кредита ЕФСР, средства от размещения евробондов, а также внутренних валютных облигаций МФ РБ.





На 1 мая 2019 года долг Минфина по валютным облигациям составил 2,076 млрд USD и 1,219 млрд EUR. Часть из этих облигаций — это превращенные проблемные кредиты госпредприятий. Но другая часть является займами для удержания ЗВР в период крупных выплат по валютным долгам.





Самый свежих из таких примеров — выпуск ВГДО № 261 на 300 млн USD. С высокой вероятностью Минфин перекупил у Банка развития валюту от размещения первых евробондов БРРБ. Также в составе ЗВР есть монетарное золото на 1,961 млрд USD. Центробанки тратят эти ресурсы только в крайних ситуациях. Распродажей золотого запаса занимаются страны в финансовом положении Венесуэлы. Власти регулярно публикуют оценки предстоящих затрат валюты , которые могут негативно повлиять на размер ЗВР.









На 1 июня затраты на 12 следующих месяцев составляли 3,979 млрд USD. Если считать золотой запас неприкосновенным, то поле маневра для правительства и Нацбанка ограничивалось 2–2,2 млрд USD. Это примерно 1,5 месяца валютной паники по образцу декабря 2014 года.





Следует напомнить, что ЗВР Беларуси как в прошлом, так и сейчас не достигают даже минимального критерия безопасности, установленного МВФ, — соответствия 3 месяцам импорта товаров и услуг. В последние годы пиковое значение ЗВР едва превышало 80% от этой отметки.





С этой точки зрения резервы Беларуси должны составлять хотя бы 10 млрд USD. Новый критерий безопасного минимума ЗВР от МВФ состоит в том, что резервы обязаны покрывать не только 3-месячный импорт, но и платежи по краткосрочному долгу. В условиях Беларуси планка поднимается до 14–15 млрд USD.





Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики к концу 2019 года у властей останется около половины от этой суммы.



