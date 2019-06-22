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Кровавые сети: на трассе сделали ловушку для лосей

23.06.2019 17:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Поймать лося» - страшный сон любого автомобилиста. Чаще всего в таких ситуациях винят того, кто сидел за рулем: быстро ехал, невнимательно следил за дорогой… Но вот случай, когда кажется, что и водителей, и несчастных животных просто «подставляют».




Есть на республиканской трассе М5, в 130 км от Минска, участок дороги, где с поражающей частотой происходят ДТП с участием диких животных. 



Это так называемая «бобруйская развязка». Отличная по качеству трасса, ехать по ней одно удовольствие. Но поездки эти могут закончиться плачевно. Именно на этом участке М5 дикие животные, в основном лоси, норовят перейти дорогу.

Сергей Добровольский, директор республиканского государственного общественного объединения «БООР» (Белорусское общество охотников рыболовов. - Прим. ред.), рассказал нам, что происходит на этом кровавом участке.

«В своей должности и в этой организации я работаю с 17 апреля 2019 года. За этот период и по настоящее время на моем участке обслуживания погибло уже 12 лосей. А это означает, что произошло 12 ДТП с участием транспортных средств. Мало того что животные гибнут, так еще и жизнь водителей в опасности. В соответствии со знаками легковым автомобилям можно ехать с максимальной скоростью 120, грузовым - 100. Как в таком случае остановиться грузовику, если его водитель увидел на дороге дикое животное?

В данном случае это был грузовик. А если представить себе легковушку на скорости 120, сбившую лося весом 200-250 килограммов, то можно себе только представить, что останется. От автомобиля, я имею в виду, - с лосем тут все понятно. Почему это происходит? А потому, что проектировщики дороги или другие ответственные за принятие решений служащие сами создали для животных западню. Дело в том, что на данном участке дороги стоит сетка. Она нужна для того, чтобы животные не имели возможности перейти здесь трассу. 


Но это ограждение установлено только с одной стороны. С другой такого ограждения нет! Где тут логика? Получается, что дикое животное переходит дорогу с той стороны, где сетки нет, и попадает на противоположную сторону дороги, где сетка натянута. Животное пытается найти выход - и не находит. Это ловушка! Затем животное, как правило, дожидается темноты и бросается назад, откуда пришло - через трассу М5. Последствия этого - ДТП. Особенно пугливые животные, в основном молодые особи, могут и днем рвануть через дорогу, и не всякий водитель вовремя успевает такой маневр заметить. Где-то по трассе стоят знаки, предупреждающие об опасности, где-то их нет. Но очевидным является тот факт, что ограждение нужно ставить с обеих сторон либо убирать вообще. Если этого не сделать, западня продолжит существовать, а это жизни животных. И дай Бог, чтобы только их, чтобы люди были целы. 


Трасса М5, ДТП с участием лося, июнь 2019 года

По закону трупы погибших в ДТП животных подлежат утилизации, то есть туши попросту закапывают. Отправлять их на корм, допустим, в зоопарки для скармливания хищникам запрещено. Я сообщил о происходящем «наверх», посмотрим, что будет».

Пока мы собирали статистику для этого материала, документы, показания очевидцев, многим задавали вопросы и просили ответить «почему?». По всей видимости, «слухи» дошли до тех, кто имеет возможность повлиять на ситуацию.

С нами связалась заместитель председателя Бобруйского райисполкома Татьяна Воронко, которая пообещала организовать под своим началом встречу с нами и заинтересованными в разрешении проблемы лицами - начальником местной ГАИ, начальником ДЭУ, обслуживающим проблемный участок трассы М5, и руководителем БООР Сергеем Добровольским.

То, что отреагировали оперативно, несомненно, плюс в чиновничью копилку.

Такая встреча состоялась прямо на месте печальных событий, на 130-м км трассы М5, где все присутствующие смогли воочию убедиться, что ситуация патовая.


Начальник ОГАИ Бобруйского РОВД Виктор Харлап:

«О ДТП с участием диких животных мы говорим регулярно, в том числе и через местные СМИ. Так что мы уделяем должное внимание подобным случаям. К сожалению, такие случаи случаются, иногда со смертельным исходом для людей. Несколько лет назад была плановая реконструкция дороги. Раньше дорога была однополосная - сейчас уже 4-полосная. Если оценивать состояние аварийности, то ДТП стало в целом значительно меньше. Что же касается ДТП с дикими животными, то непосредственно на этом участке (в данном месте, где мы находились. - Прим. ред.) в этом году произошел всплеск дорожных инцидентов, в которых участвовал транспорт и дикое животное. Раньше такой проблемы в данном месте не существовало, но в связи с увеличением популяции лосей и косуль увеличилось и число ДТП с ними. За этот год тут произошло 6 ДТП, пострадало 7 лосей. Ну и, соответственно, пострадали и автомобили граждан. ДТП происходят в основном в темное время суток, когда водитель поздно замечает дикое животное. По статистике за последние 3 года было выявлено 5 аварийных мест в нашем районе, где ДТП с дикими животными случаются чаще. В настоящее время все эти участки обозначены соответствующими знаками, и эти знаки стоят не просто так.

В темное время суток безопасная скорость движения не та, что нарисована на дорожных знаках, а та, что позволит снизить скорость, остановиться, избежать столкновения. Тем самым обеспечить себе безопасность».

Начальник ДЭУ-72 РУП «Могилевавтодор» Игорь Лепешков:

«Ограждение из сетки на данном участке дороги ставилось еще на стадии реконструкции магистрали около 5 лет назад. То есть если в проекте было предусмотрено такое ограждение, то оно ставилось. Почему здесь ограждение только с одной стороны? Значит, таков был проект. Первые ДТП с участием животных стали происходить в 2016 году, в 2017-м их было пять, в последующие годы эта цифра стала возрастать. Похоже, что тут с недавнего времени стал проходить путь миграции диких животных. Наилучшим выходом из ситуации я вижу ликвидацию ограждения на этом отрезке дороги. Все это требует согласований и решений, а значит, и времени. Ставить такое же ограждение со второй стороны дороги проблематично, так как это дорогое удовольствие: 1 метр ограды обходится около 140 рублей за материалы и работу, сетка ведь оцинкованная и по высоте более двух метров. Так что, как только нам дадут команду, сделаем все для безопасности дорожного движения. В настоящее время необходимые документы поступили и уже рассматриваются».

 
Теги: Минск
 
 
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«Поймать лося» - страшный сон любого автомобилиста. Чаще всего в таких ситуациях винят того, кто сидел за рулем: быстро ехал, невнимательно следил за дорогой… Но...
 
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