Кровавые сети: на трассе сделали ловушку для лосей









Есть на республиканской трассе М5, в 130 км от Минска , участок дороги, где с поражающей частотой происходят ДТП с участием диких животных.













Это так называемая «бобруйская развязка». Отличная по качеству трасса, ехать по ней одно удовольствие. Но поездки эти могут закончиться плачевно. Именно на этом участке М5 дикие животные, в основном лоси, норовят перейти дорогу.



Сергей Добровольский, директор республиканского государственного общественного объединения «БООР» (Белорусское общество охотников рыболовов. - Прим. ред.), рассказал нам, что происходит на этом кровавом участке.

«В своей должности и в этой организации я работаю с 17 апреля 2019 года. За этот период и по настоящее время на моем участке обслуживания погибло уже 12 лосей. А это означает, что произошло 12 ДТП с участием транспортных средств. Мало того что животные гибнут, так еще и жизнь водителей в опасности. В соответствии со знаками легковым автомобилям можно ехать с максимальной скоростью 120, грузовым - 100. Как в таком случае остановиться грузовику, если его водитель увидел на дороге дикое животное?



В данном случае это был грузовик. А если представить себе легковушку на скорости 120, сбившую лося весом 200-250 килограммов, то можно себе только представить, что останется. От автомобиля, я имею в виду, - с лосем тут все понятно. Почему это происходит? А потому, что проектировщики дороги или другие ответственные за принятие решений служащие сами создали для животных западню. Дело в том, что на данном участке дороги стоит сетка. Она нужна для того, чтобы животные не имели возможности перейти здесь трассу.





Но это ограждение установлено только с одной стороны. С другой такого ограждения нет! Где тут логика? Получается, что дикое животное переходит дорогу с той стороны, где сетки нет, и попадает на противоположную сторону дороги, где сетка натянута. Животное пытается найти выход - и не находит. Это ловушка! Затем животное, как правило, дожидается темноты и бросается назад, откуда пришло - через трассу М5. Последствия этого - ДТП. Особенно пугливые животные, в основном молодые особи, могут и днем рвануть через дорогу, и не всякий водитель вовремя успевает такой маневр заметить. Где-то по трассе стоят знаки, предупреждающие об опасности, где-то их нет. Но очевидным является тот факт, что ограждение нужно ставить с обеих сторон либо убирать вообще. Если этого не сделать, западня продолжит существовать, а это жизни животных. И дай Бог, чтобы только их, чтобы люди были целы.









Трасса М5, ДТП с участием лося, июнь 2019 года



По закону трупы погибших в ДТП животных подлежат утилизации, то есть туши попросту закапывают. Отправлять их на корм, допустим, в зоопарки для скармливания хищникам запрещено. Я сообщил о происходящем «наверх», посмотрим, что будет».

Пока мы собирали статистику для этого материала, документы, показания очевидцев, многим задавали вопросы и просили ответить «почему?». По всей видимости, «слухи» дошли до тех, кто имеет возможность повлиять на ситуацию.

С нами связалась заместитель председателя Бобруйского райисполкома Татьяна Воронко, которая пообещала организовать под своим началом встречу с нами и заинтересованными в разрешении проблемы лицами - начальником местной ГАИ, начальником ДЭУ, обслуживающим проблемный участок трассы М5, и руководителем БООР Сергеем Добровольским.

То, что отреагировали оперативно, несомненно, плюс в чиновничью копилку.

Такая встреча состоялась прямо на месте печальных событий, на 130-м км трассы М5, где все присутствующие смогли воочию убедиться, что ситуация патовая.





