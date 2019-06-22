В Мексиканском заливе обнаружили гигантского кальмара

Группа ученых-ихтиологов из Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнаружила в Мексиканском заливе гигантского кальмара длиной 3-3,7 м. Об этом сообщает The Independent.

Исследователям удалось снять кальмара на короткое видео.

Обитатель глубин отреагировал на огоньки прибора, приблизился к устройству и даже попытался схватить его своими длинными щупальцами.

По современным данным, длина гигантского кальмара от конца плавников до кончиков щупалец может достигать около 8 м.









Эти создания встречаются во всех океанах Земли. Их чаще всего находят вблизи Британских островов и Норвегии, около около Южной Африки, возле Японии, Австралии и Новой Зеландии. Но бывает, что находят и в тропических и полярных широтах. О диапазоне глубин, на которых может обитать гигантский кальмар, пока известно мало. Ученве в этом вопросе ориентируются на поведение кашалотов - единственных известных животных, которые могут охотиться на взрослых гигантских кальмаров. По этому принципу кальмары могут жить на глубине от от 300 до 1000 м.