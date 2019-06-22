ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруски выиграли два золота и бронзу в групповых упражнениях на Европейских играх

23.06.2019 19:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусская команда в групповых упражнениях по художественной гимнастике завоевала два золото и бронзу на Европейских играх в Минске.

В олимпийской дисциплине многоборье белорусская команда (Анастасия Рыбакова, Карина Ермоленко, Арина Цицилина, Анна Гайдукевич, Анна Швайба) выиграла золото. По итогам двух упражнений (с 5 мячами + 3 обручами и 2 булавами) хозяйки соревнований набрали сумму 52,600 балла (26,150+26,450).

Серебряными медалистками в многоборье групповых упражнений стали гимнастки из Болгарии — 52,550 (26,800+25,750), бронза у команды России — 51,700 (27,300+24,400).

Одновременно в групповых упражнениях были разыграны и медали в отдельных видах. Здесь белорусская команда добавила в свою коллекцию золото в композиции с обручами и булавами и бронзовую награду с мячами.


«Париматч» желает победы спортсменам, представляющим Беларусь! Игроки заряжены делать ставки на «Париматч», ведь к их услугам широкая линия спортивных событий, удобный интерфейс и быстрые выплаты. «Париматч»: заряжен побеждать!

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская команда в групповых упражнениях по художественной гимнастике завоевала два золота и бронзу на Европейских играх в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Снова сотни флагов и кинотеатр под открытым небом. В Минске проходит бесплатный Британский фест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика