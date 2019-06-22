Белоруски выиграли два золота и бронзу в групповых упражнениях на Европейских играх

Источник материала: Tut.by

Белорусская команда в групповых упражнениях по художественной гимнастике завоевала два золото и бронзу на Европейских играх в Минске.

В олимпийской дисциплине многоборье белорусская команда (Анастасия Рыбакова, Карина Ермоленко, Арина Цицилина, Анна Гайдукевич, Анна Швайба) выиграла золото. По итогам двух упражнений (с 5 мячами + 3 обручами и 2 булавами) хозяйки соревнований набрали сумму 52,600 балла (26,150+26,450).

Серебряными медалистками в многоборье групповых упражнений стали гимнастки из Болгарии — 52,550 (26,800+25,750), бронза у команды России — 51,700 (27,300+24,400).

Одновременно в групповых упражнениях были разыграны и медали в отдельных видах. Здесь белорусская команда добавила в свою коллекцию золото в композиции с обручами и булавами и бронзовую награду с мячами.



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