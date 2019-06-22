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Снова сотни флагов и кинотеатр под открытым небом. В Минске проходит бесплатный Британский фест
Источник материала: Tut.by
Прямо сейчас в Верхнем городе проходит масштабный Британский фестиваль. Как выглядят 14 тематических зон, чем кормят минчан и как они развлекаются — в большом фоторепортаже TUT.BY.
Уже традиционно фестиваль открывает шествие волынщиков Королевского Ирландского полка.
Каретный дворик стал центральной образовательной зоной. Каждый желающий может проверить свой уровень английского языка и узнать об актуальных образовательных программах в Великобритании. Здесь проходит презентация экзамена Cambridge English, а также программ изучения английского языка. В зоне «Литература» английский писатель Найджел Робертс презентует свою книгу «Гид по Беларуси» и делится своими впечатлениями о Беларуси.
На фуд-кортах гостям предлагают блюда по рецептам британской кухни, никуда не деться и от классических «фиш энд чипс».
Вечером на главной сцене — музыкальная программа.
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Как выглядят 14 тематических зон, чем кормят минчан и как они развлекаются - в большом фоторепортаже TUT.BY.
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