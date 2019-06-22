Снова сотни флагов и кинотеатр под открытым небом. В Минске проходит бесплатный Британский фест

Источник материала: Tut.by

Прямо сейчас в Верхнем городе проходит масштабный Британский фестиваль. Как выглядят 14 тематических зон, чем кормят минчан и как они развлекаются — в большом фоторепортаже TUT.BY.





Уже традиционно фестиваль открывает шествие волынщиков Королевского Ирландского полка.





Каретный дворик стал центральной образовательной зоной. Каждый желающий может проверить свой уровень английского языка и узнать об актуальных образовательных программах в Великобритании. Здесь проходит презентация экзамена Cambridge English, а также программ изучения английского языка. В зоне «Литература» английский писатель Найджел Робертс презентует свою книгу «Гид по Беларуси» и делится своими впечатлениями о Беларуси.











На Зыбицкой развернулась спортивная жизнь фестиваля. Для тех, кто хочет почувствовать себя участником Уимблдонского теннисного турнира, организован мини-корт. Обучение азам регби, игре в тач-регби, кикер и даже керлинг — все это на главной барной улице города.

















На фуд-кортах гостям предлагают блюда по рецептам британской кухни, никуда не деться и от классических «фиш энд чипс».









Вечером на главной сцене — музыкальная программа.

















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