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Супруги в отпуске чаще всего ссорятся из-за работы

23.06.2019 18:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Конфликты в отпуске между супругами чаще всего происходят из-за того, что один из них не может отвлечься от работы, пишет портал Travel and Leisure со ссылкой на исследование Korn Ferry.

"Есть много вещей, из-за которых пары и супруги конфликтуют в отпуске - на что тратить деньги, кто лучше фотографирует. Однако самой распространенной причиной ссор стала работа - когда один из супругов не может отвлечься и начать отдыхать", - сообщает портал.

Согласно результатам опроса 1070 человек, который провела консалтинговая компания Korn Ferry, 54% респондентов конфликтовали с супругом, который во время отпуска уделял работе слишком много времени - проверял рабочую почту, заходил в программы и занимался прочими делами.

При этом опрошенные отметили, что невозможность отвлечься от работы у них была связана с "необходимостью решить срочные вопросы" - 47%, переживаниями о том, что после отпуска будет "завал" - 29%, а 19% просто сказали, что им нравится работать.

Как отмечает Travel and Leisure, в современном мире трудно отойти от дел. В то время как 95% респондентов заявили, что хотели бы взять отпуск как минимум на неделю, 65% сообщили, что столкнулись с необходимостью сократить сроки из-за необходимости работать, пишет портал.

 
 
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Конфликты в отпуске между супругами чаще всего происходят из-за того, что один из них не может отвлечься от работы, пишет портал Travel and Leisure со ссылкой на...
 
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