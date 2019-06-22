ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белка застряла головой в крышке люка. Понадобилась помощь спасателей

23.06.2019 19:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Спасатели помогли белке, которая застряла в крышке люка.  

По информации Daily Mail, животное пыталось вылезть из канализации в немецком городе Дортмунд. Попытка не увенчалась успехом.  

Прибывшие на месте спасатели увидели, как голова белки торчит из дыры в металле.  

Белка застряла головой в крышке люка. Понадобилась помощь спасателей
Фото: AP

Первоначальные попытки освободить животное были безуспешными, поэтому крышку люка сняли, а белку доставили в ближайшую ветеринарную клинику. Охраняла открытую канализацию полиция.  

Ветеринары успокоили белку. По словам пожарных, белка получила «легкие травмы» на шее. Они были обработаны, а затем животное выпустили обратно в дикую природу.  

Слонят спасали из ямы четыре часа, а мамы-слонихи все это время не покидали их – душевные кадры (смотрите здесь).  

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели помогли белке, которая застряла в крышке люка.   По информации Daily Mail, животное пыталось вылезть из канализации в немецком городе Дортмунд. Попытка не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владислав Колячонок: во время драфта просто ждал, кто в меня поверит. Рад, что таким клубом стала "Флорида"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика