Белорусские самбисты завоевали четыре бронзы на II Европейских играх

У мужчин бронзу завоевали Степан Попов, выступающий в весовой категории до 74 килограммов, и Иван Анискевич (до 62 кг).





У женщин на третью ступень пьедестала почета поднялись Светлана Тимошенко (до 80 кг) и Ольга Намазова (до 86 кг).





Напомним, в первый день соревнований белорусские самбисты принесли сборной сразу 7 медалей: два золота, одно серебро и четыре бронзы.





Обладателями золотых наград стали Александр Кокша и Анжела Жилинская.