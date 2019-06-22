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Белорусские самбисты завоевали четыре бронзы на II Европейских играх

23.06.2019 19:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

23 июня белорусские самбисты пополнили копилку сборной Беларуси четырьмя бронзовыми медалями.



У мужчин бронзу завоевали Степан Попов, выступающий в весовой категории до 74 килограммов, и Иван Анискевич (до 62 кг).

У женщин на третью ступень пьедестала почета поднялись Светлана Тимошенко (до 80 кг) и Ольга Намазова (до 86 кг).

Напомним, в первый день соревнований белорусские самбисты принесли сборной сразу 7 медалей: два золота, одно серебро и четыре бронзы.

Обладателями золотых наград стали Александр Кокша и Анжела Жилинская.

 
 
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23 июня белорусские самбисты пополнили копилку сборной Беларуси четырьмя бронзовыми медалями.
 
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