В Чехии проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста









Радио Свобода со ссылкой на чешские СМИ. В столице Чехии Праге 23 июня проходит массовая акция протеста против премьер-министра страны Андрея Бабиша, которая является крупнейшей за 30 лет, сообщаетсо ссылкой на чешские СМИ.





Митинг проходит в парке Летна – там же, где в дни Бархатной революции 1989 года были организованы масштабные протесты против правления коммунистической партии. В них участвовали около полумиллиона человек. На демонстрации, проходящей 23 июня, организаторы ожидали до 250 тысяч участников.





Акции против Бабиша проводятся с апреля в Праге и других городах Чехии. Число их участников постоянно растет. Три недели назад демонстранты заполнили Вацлавскую площадь в центре города, их было, по разным данным, от 90 до 120 тысяч человек. Поэтому организаторы перенесли сегодняшний митинг на Летну, в центре его участники уже не поместились бы.





Как сообщают чешские СМИ, участники акции прибывали в Прагу на автобусах и поездах со всей страны.







