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«Начала скандалить за столом» — что известно о смерти невесты из Слуцка, убившей себя в день свадьбы
Источник материала: Партизан
22 июня пара из Слуцка зарегистрировала брак. И этой же ночью во время празднования свадьбы невеста покончила жизнь самоубийством.
Пара познакомилась примерно год назад на Троицу в общей компании благодаря другу жениха.
Предложение мужчина сделал оригинально. У его любимой было хобби: она разводила розы, и жених подарил ей куст, которого у нее не было. При этом он сказал: «Выходи за меня замуж, и у тебя есть два ответа — «да» или «да». Медовый месяц они планировали провести дома в семейном кругу, сообщает местное издание kurjer.info.
Известно, что для 37-летней Елены К. это был четвертый брак. От первого мужа она имела двоих детей. От двух следующих —еще по одному ребенку.
Нынешний муж был значительно моложе Елены — примерно на 10 лет.
«Я с ней в последнее время имела не очень близкие отношения. Но Елена всегда была очень жизнелюбивым человеком. Любила компании, любила и выпить — но не могу сказать, чтобы у нее были проблемы с алкоголем, — рассказывает о женщине ее подруга. — Поэтому в суицид верится с трудом. Но раньше, по молодости, она делала попытки, на руках и по сей день остались шрамы»
Другие знакомые семьи говорят, что попытки суицида были не только по молодости. Вроде и за последние год-два Елену несколько раз доставали из петли. Якобы женщина жаловалась, что надоели постоянные финансовые проблемы: долги, кредиты …
А однажды она пришла в гости к родственникам, выпила и после стояла в окне девятого этажа. Грозила выброситься, но в тот раз обошлось.
Что стало причиной поступка на свадьбе, сказать трудно. Женщина не оставила предсмертной записки.
Известно только, что свадьба отмечали дома у молодых. Были и дети Елены. Около часа ночи невеста уже подвыпила, начала скандалить непосредственно за столом, злиться и ругаться.
Потом все гости вышли на улицу: то ли покурить, то ли провести кого-то. Елена осталась в доме.
Через пару минут в доме вдруг выключился свет. Сначала подумали, может, Елена решила прекратить празднование и пойти спать.
Но когда вернулись в дом, сын-подросток нашел тело матери.
Версию с убийством не рассматривают, никаких причин не было. Некоторые грешили на мужа. Мол, подозрительно: слишком молод, но взял женщину с четырьмя детьми. Но теперь, говорят, мужчина совсем убит горем.
Есть версия, что Елена хотела напугать родственников, рассчитывала, что и на этот з ее спасут. Но все пошло не по плану, и произошла беда.
Похоронят Елену в понедельник.
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«Начала скандалить за столом» — что известно о смерти невесты из Слуцка, убившей себя в день свадьбы
22 июня пара из Слуцка зарегистрировала брак. И этой же ночью во время празднования свадьбы невеста покончила жизнь самоубийством.
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