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В Слониме старую башню с полонезом Огинского продают за $20 тысяч

23.06.2019 19:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Начиная с 1920 года два раза в день музыкант играл в башне полонез «Прощание с Родиной».

В Слониме на улице Пушкина уже 103 года стоит четырехэтажная водонапорная башня. Начиная с 1920 года два раза в день музыкант играл полонез Огинского "Прощание с Родиной". Эта традиция длилась до сентября 1939 года. А потом на десятилетия она исчезла. И только в 2015 году один раз в день в полдень звучал знаменитый полонез, передает “Радыё Рацыя”.

Сама башня имеет площадь около 180 кв. метров. В ней в послевоенные годы был музей водопровода, кафе, магазин, где продавали чай и кофе, парикмахерская, предприятие "Футбольный клуб" Слоним" и т.д. Сейчас столетняя башня городским властям стала не нужна. И ее хотят продать на аукционе 22 июля за 20 тысяч долларов. Продать вместе с полонезом Огинского.

 
 
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Начиная с 1920 года два раза в день музыкант играл в башне полонез «Прощание с Родиной».
 
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