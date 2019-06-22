







Владислав Колячонок выбран "Флоридой" во втором раунде драфта НХЛ-2019





"Я очень счастлив стать частью "Флориды". Во время драфта старался много не думать, а просто ждал, кто выберет меня, кто в меня поверит. И я счастлив, что таким клубом стала "Флорида"...





Переезд в Северную Америку оказался для меня очень полезным и хорошим опытом. Меня обменяли во "Флинт" из "Лондона", в этом сезоне я много времени проводил на площадке в сложных ситуациях. Мне кажется, что именно обмен стал ключевым событием в моей жизни, благодаря которому я оказался здесь", — как передает официальный сайт ФХБ, отметил хоккеист.



