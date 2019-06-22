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Елизавета II сбежала из дворца

23.06.2019 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс. Британский таблоид The Sun передает, что она была «в ужасе».



В частности, крыс заметили на кухне. Во дворец, заложенный в 1703 году, вызвали специалистов по борьбе с вредителями, сообщил источник издания. Персоналу монаршей резиденции провели инструктаж и объяснили, как предотвратить распространение крыс: необходимо закрывать дверцы шкафов и убирать крошки.

Издание подчеркивает, что грызуны — большая проблема Лондона. Особенно это касается старых построек.

 
 
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Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс. Британский таблоид The Sun передает, что она была «в ужасе».
 
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