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Спортивные акробаты принесли 6-ю медаль в белорусскую копилку на Европейских играх в Минске
Источник материала: Tut.by
Белорусские спортивные акробаты Артур Беляков и Ольга Мельник завоевали бронзу в многоборье комбинированных упражнений среди смешанных пар на Европейских играх в Минске.
Артур Беляков и Ольга Мельник получили оценку 29,420 балла и пропустили вперед россиян Викторию Аксенову и Кирилла Старцева (29,580), а также азербайджанских акробатов Абдуллу Аль Машайхи и Рухидил Гурбанли (29,540).
Всего в активе белорусского дуэта на Европейских играх в Минске три награды. 22 июня они
Всего белорусские спортивные акробаты завоевали на Европейских играх 6 наград (2 золота, 4 бронзы).
Ранее три медали женских групповых соревнований добыли Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович. Они
Таким образом, соревнования по спортивной акробатике на Европейских играх в Минске завершены.
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Белорусские спортивные акробаты Артур Беляков и Ольга Мельник завоевали бронзу в многоборье комбинированных упражнений среди смешанных пар на Европейских играх...
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