Спортивные акробаты принесли 6-ю медаль в белорусскую копилку на Европейских играх в Минске

Источник материала: Tut.by

Белорусские спортивные акробаты Артур Беляков и Ольга Мельник завоевали бронзу в многоборье комбинированных упражнений среди смешанных пар на Европейских играх в Минске.

Артур Беляков и Ольга Мельник получили оценку 29,420 балла и пропустили вперед россиян Викторию Аксенову и Кирилла Старцева (29,580), а также азербайджанских акробатов Абдуллу Аль Машайхи и Рухидил Гурбанли (29,540).

Всего в активе белорусского дуэта на Европейских играх в Минске три награды. 22 июня они завоевали золото в балансовых упражнениях, а также бронзу в динамических упражнениях среди смешанных пар.



Артур Беляков и Ольга Мельник. Фото: Reuters

Всего белорусские спортивные акробаты завоевали на Европейских играх 6 наград (2 золота, 4 бронзы).

Ранее три медали женских групповых соревнований добыли Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович. Они выиграли золото в балансовых упражнениях и две бронзы - в динамических упражнениях и в многоборье комбинированных упражнений .

Таким образом, соревнования по спортивной акробатике на Европейских играх в Минске завершены.



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