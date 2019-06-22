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Вера Гореликова завоевала очередное золото для Беларуси
23.06.2019 19:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусская спортсменка Вера Гореликова (весовая категория - 60 кг) стала первой на турнире по самбо II Европейских игр.Как передает
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Белорусская спортсменка Вера Гореликова (весовая категория - 60 кг) стала первой на турнире по самбо II Европейских игр.
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