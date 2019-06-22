Источник материала: Ежедневник





Белорусская спортсменка Вера Гореликова (весовая категория - 60 кг) стала первой на турнире по самбо II Европейских игр.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вера Гореликова завоевала очередное золото для Беларуси Белорусская спортсменка Вера Гореликова (весовая категория - 60 кг) стала первой на турнире по самбо II Европейских игр.

Как передает, белоруска одержала победу болевым приемом на руку над Сабиной Артемчук из Молдовы. На турнире по самбо II Европейских игр за 18 комплектов наград соревнуются 144 атлета. Состязания завершатся сегодня в минском Дворце спорта.