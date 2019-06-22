Аэробика тоже есть на Европейских играх. Белорусы наспех создали пару из чирлидера и украинки

Источник материала: Tut.by

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Он чирлидер и пришел из IT-сферы, она украинка. Их пара оформлена на скорую руку под соревнования на Европейских играх, потому что спортивная аэробика — самая слаборазвитая в Беларуси дисциплина в гимнастической семье и, как и акробатика, неолимпийская. Но не исключать же ее по этой причине из программы, правда? SPORT.TUT.BY рассказывает о Дмитрие Захаревиче и Юлии Володарь, которые пожертвовали многим ради желания заниматься любимым видом спорта.





«Раньше работал в IT-компании. Совмещать не получилось, и я выбрал аэробику»

24 и 25 июня на Европейских играх в Минске будут разыграны комплекты наград в спортивной аэробике. Дмитрий Захаревич и Юлия Володарь представят Беларусь в категории «смешанные пары», а также выступят в составе группы из пяти гимнастов.

Для понимания: спортивная аэробика — эта не та аэробика, которая стала частью поп-культуры в 80-х и 90-х прошлого века с яркими купальниками и гетрами под музыку. В Беларуси лидером того движения была Наталья Новожилова, чьи уроки выходили в эфире центрального телевидения.





— Спортивная аэробика — это… — Дима пытается найти доступное определение для вида спорта. — Это когда ты за одну минуту и двадцать секунд очень быстро под музыку должен выполнять движения…

— ...как в клубе?

— Нет. Ты должен показать аэробные восьмерки, девять элементов из разных подгрупп, поддержки и взаимодействие с партнером. Еще раз — скорость высокая. Ты работаешь на дыхании, как если бы бежал марафон, и должен продемонстрировать что-то из акробатики.





Дима и Юля молоды и не помнят Новожилову. Они новые люди в белорусской сборной по спортивной аэробике. Дима профессионально занимается аэробикой примерно девять месяцев, Юля — украинка.

— Меня пригласила Людмила Алексеевна Юсупова (член президиума Белорусской ассоциации гимнастики, доцент кафедры гимнастики БГУФК. — Прим.ред.), — рассказывает Захаревич. — Она главная по аэробике в Беларуси, я бы ее так назвал. Пригласила с тем, чтобы я выступил на Европейских играх, потому что в команде не было мальчиков. К тому времени я завершил обучение в университете физкультуры, работал. И тем не менее Людмила Алекссевна позвала меня, так как, когда я учился на третьем курсе, она готовила нас с Дашей Хоронеко, еще одним членом сборной, к выступлению на республиканской универсиаде. Заметила меня, тогда участника группы поддержки Night Wolves.

— Почему предложение Юсуповой заинтересовало тебя?

— Видимо, потому что тренер по черлидингу Олег Уркель привил мне любовь к спорту. Когда черлидинг в моей жизни закончился, искал что-то новое. Бег или поднятие тяжестей вообще не воодушевляли, а аэробика нравится. Тут есть гимнастические элементы, серьезные нагрузки и важно думать головой — всегда. Если не справишься со скоростью при повороте, можно упасть вниз головой.

— У тебя есть настоящая работа помимо аэробики?

— Уже нет. А раньше работал в IT-компании. К сожалению, не получилось совмещать тренировки с работой. Пришлось выбирать. Я выбрал аэробику.

— Объясни.

— Когда вкладываешь во что-то много сил, когда вложился в отношения… Я думаю, что у нас с девчонками сильная эмоциональная связь. Да и физическая тоже: я Юлю трогаю везде.

— В прямом смысле, — смеется Юля.

— В аэробике я на энтузиазме, — добавляет Дима.

— Европейские игры завершатся, и что тогда?

— Если у нас не будет ставок и тренера, то есть поддержки, вряд ли я останусь.















Под задачу подготовить белорусов к Европейским играм около года назад также позвали украинского наставника Ляну Безносюк.

— Это мой тренер, с которым я работала, живя в Украине, — говорит Юля Володарь. — Когда она приехала в Беларусь, здесь только-только открыли отделение по спортивной аэробике и оформили ребят как сборную.

Юля перебралась с семьей в Беларусь в 2015 году. Тот есть в период, когда наша страна принимала тысячами трудовых мигрантов, в том числе, беженцев из зоны вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

— Ты тоже приехала к нам из-за войны? — спрашиваем девушку.

— Мы жили в военном городке Красноармейск, это в Донецкой области. Через него военные ездили в Донецк… Так получилось, что родителям долго не платили зарплату. Они решили переехать. Выбрали Могилев. Об этом городе много хорошего рассказывала мамина подруга, перебравшаяся туда чуть раньше.

Увы, в Могилеве нет аэробики, поэтому два года прожила там без тренировок, училась на физмате… А ведь я была членом украинской сборной по спортивной аэробике. В 2013 году в степе (то есть в составе группы из восьми атлетов. — Прим.ред.) выиграла юниорский чемпионат Европы, вот так. […] В 2018 году со мной связалась Ляна Владимировна. Сказала, что ее зовут в сборную Беларуси. Предложила вернуться в спорт. Я согласилась. Перевелась из МГУ имени Кулешова в БГУФК и переехала в Минск. В нашей сборной хороший коллектив, тут все друг друга поддерживают.

«Начинать готовить пару нужно было несколько лет назад, а не за год до Европейских игр»

На исторической родине Юля Володарь выступала в четырех дисциплинах: в тройках, группах, степах и денсах. В Беларуси ее сначала поставили в группу, а затем и в смешанную пару вместе с новичком в аэробике Димой Захаревичем.

— Для первого года занятия аэробикой Дима выглядит довольно неплохо, — считает Юля. — Морально и физически тяжело в столь короткие сроки приблизиться к конкурентному уровню, но он справился с задачей.

Первым испытанием для пары стала поездка на соревнования в Португалию, где ребята получили 15,300 балла.

— Позор! — категоричен Дима. — Очень волновался, меня кидало из стороны в сторону. Но после того, как крупно облажался, полегчало.















На майском чемпионате Европы в Баку Захаревич и Володарь подняли оценку более чем на три балла — 18,050, и все равно финишировали на последнем девятнадцатом месте с отставанием от предпоследней пары в 0,4 балла. Победил же дуэт из Венгрии — 22,050.

— В Беларуси до нас не было пар в аэробике, и то, что мы начали, уже хорошо, — уверен Дима. — Начинать нужно было несколько лет назад, а не за год до Европейских игр. Если посмотрите выступление первых восьми пар на чемпионате Европы, то там ребята, которые тренируется вместе по тринадцать-пятнадцать лет. Это вопрос взаимопонимания, которое нарабатывается годами. В этом смысле ситуация в белорусской акробатике выглядит лучше, чем в аэробике. Они — призеры и победители Европейски игр.

Что касается технических элементов, то в спорте, увы, чудес не бывает, хотя, конечно, меня стараются «дотянуть» до уровня Юли. И, мне кажется, 18,050 — моя оценка, а не Юли. У нас готовы все элементы по отдельности, а на дистанции, кода нужно показать все вместе, так или иначе вылазят ошибки.

— На чем вы теряете баллы?

— Судьи оценивают артистичность или по-другому синхронность, исполнение, сложность и поддержки. Поддержки выполняем на уровне за счет моей базы в чирлидинге. На чемпионате Европы нам не засчитали два элемента: страдл — это прыжок согнувшись ноги врозь, где у меня ноги провисли, и поворот на одной ноге.



Фото: Павел Сущенок

​Промахи, как и яркие облегающие костюмы, в которых выступают в спортивной аэробике, не отпугнули Захаревича на старте.

— Когда впервые надел, было стремно видеть, как из-под одежды выпирают мышцы, — вспоминает Дима. — Потом — нормально. Что, люди, которые смотрят на меня, не знают, что у меня есть ягодицы? Знают. Немужественно выглядит? Хм, ну пускай какой-нибудь брутал попробует с размаху упасть в пол с отжиманием, как это делаем мы на тренировках. Пусть даже на костюме были бы стразы или костюм был бы розовым, кому какое дело? Лично у меня нет комплексов. И маскулинность — не главное, что я должен показывать и ради чего я пришел на эту Землю.

«Когда хаят Европейские игры — фигня, опять какую-то хрень проводят, — мне это не нравится»

— В спортивной аэробике на Европейских играх будет высокая конкуренция, — настаивает Дима Захаревич. Действительно, отбор к участию в Минск-2019 команды прошли на прошлогоднем чемпионате Европы. На турнир квалифицировались по семь лучших команд в смешанных парах и группах, а также команда страны-хозяйки.

Спортивная аэробика на Европейских играх Страны-участницы в смешанных парах: Испания, Италия, Россия, Румыния, Болгария, Португалия, Венгрия, Беларусь. Страны-участницы в группах: Испания, Италия, Россия, Румыния, Болгария, Великобритания, Чехия, Беларусь.

Под композицию Strong Enough в исполнении Cher в обработке Дима и Юля выступают в паре. Ребята слышали эту песню столько раз, что Юля вольно-невольно подпевает каждый раз, а Дима только слышит счет.

— На что мы можем рассчитывать в спортивной аэробике? — интересуемся у ребят.

— В парах — на то, что хорошо выступим: обойдемся без падений и выполним движения синхронно, — заверяет Юля.

— Было бы нелогично ждать медали от команды, которая занимается только год, — говорит Дима. — От команды, у которой нет большой поддержки. У нас врача нет, к примеру. Как-то заболел, и нужно было сбить температуру. Пошел к участковому врачу. Он выписал жаропонижающее лекарство, и я сам проверял, нет ли в порошочке запрещенных веществ. Оказалось, есть. Выпил бы — и пролетел бы с Европейскими играми. И что? Получается, год тренировался, и тут — до свидания?

В паре, наверное, медали у нас не будет. Тот результат, которого мы достигли за год работы — это очень хорошо для этой страны. В группах можно на что-то рассчитывать. Великобританию и, пожалуй, Чехию тоже можем обогнать. На чемпионате Европы в Баку мы отстали от предпоследнего двенадцатого места, которое осталось за Германией, всего на 0,11 балла.

— Разницу в оценках мог сделать один ненатянутый носок, — отмечает опытная Юля.





— Подняться с восьмого места на четвертое-пятое на Европейских играх можно, а третье? Это надо будет очень-очень постараться, — признает Дима. — Мне в группе легче, чем в паре. Видимо, потому что над выступлением в группе мы больше работаем и, в частности, отрабатываем синхронность.

— С Ляной Владимировной у нас год идет за три, — отдает должное тренеру Юля. — Мы стараемся нагнать, сделать как можно больше, чтобы показать хороший уровень и достойно представить Беларусь на Европейских играх.

— Волнуетесь?

— У нас есть преим, который расслабляет перед выходом на помост, — делится лайфхаком Дима. — Мы фигачим друг другу ладонями по ладоням сверху вниз — со всей дури! Чем сильнее, тем лучше. Бьет Юля! Сильно! Работает. Внимание концентрируется на боли в руках, и ты уже не отвлекаешься на суматоху.

Дима и Юля знакомы с разными мнениями о том, что такое Европейские игры. Диме нравится определение «мультиспортивное событие».

— Я бы не сказал, что это Олимпийские игры для Европы — это какие-то глупости, ведь допущены неолимпийские виды спорта, как наш, — развивает мысль молодой человек. — Ну и когда хаят и принижают Европейские игры — фигня, опять какую-то хрень проводят, — мне это тоже не нравится. Хочется сказать: «Эй, чуваки! Ну вы что?» Это крупное соревнование! Приехали спортсмены высокого уровня. Понимаю, что сейчас вы можете испытывать какие-то неудобства. Например, на минских дорогах выделили полосу для движения транспорта Европейских игр. Но такие рассуждения выдают в нас местячковость. Не все же о личном, не все же о тебе.

— А о ком в данном случае?

— О спортсменах. О стране. О высоких достижениях. Очень важно, что нашу страну узнают все чаще и чаще и что наших спортсменов показывают. Не всегда ситуация требует выражения негатива. Иногда стоит отнестись с пониманием.

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