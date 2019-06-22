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ЦТ по белорусскому языку на 100 баллов написали 42 абитуриента

23.06.2019 19:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ЦТ по белорусскому языку на 100 баллов написали 42 абитуриента
Фото из открытых источников

Централизованное тестирование по белорусскому языку на 100 баллов написали 42 человека. Как сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий МИКСЮК, результаты ЦТ по белорусскому языку, которое прошло 11 июня, уже доступны для абитуриентов в личных кабинетах на сайте РИКЗ.

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Результаты ЦТ, как правило, доступны для просмотра на сайте РИКЗ не позднее 10 рабочих дней с даты проведения тестирования.

Сегодня, 23 июня, сдавали ЦТ по химии. На испытание пришли около 13 тыс. человек. Централизованное тестирование по химии прошло без нарушений со стороны абитуриентов. Удаленных с экзамена нет, лишь два человека не прошли тест по медпоказаниям.

Следующее централизованное тестирование пройдет во вторник, 25 июня. Абитуриенты сдадут экзамен по физике.

 
 
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Появились первые результаты централизованного тестирования-2019.
 
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