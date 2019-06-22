ЦТ по белорусскому языку на 100 баллов написали 42 абитуриента

Источник материала: Аргументы и факты

Централизованное тестирование по белорусскому языку на 100 баллов написали 42 человека. Как сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий МИКСЮК, результаты ЦТ по белорусскому языку, которое прошло 11 июня, уже доступны для абитуриентов в личных кабинетах на сайте РИКЗ.

Результаты ЦТ, как правило, доступны для просмотра на сайте РИКЗ не позднее 10 рабочих дней с даты проведения тестирования.

Сегодня, 23 июня, сдавали ЦТ по химии. На испытание пришли около 13 тыс. человек. Централизованное тестирование по химии прошло без нарушений со стороны абитуриентов. Удаленных с экзамена нет, лишь два человека не прошли тест по медпоказаниям.

Следующее централизованное тестирование пройдет во вторник, 25 июня. Абитуриенты сдадут экзамен по физике.