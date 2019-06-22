Саснович выбыла в первом круге турнира в Истборне, потерпев 5-е поражение подряд

Источник материала: Tut.by

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович выбыла в первом круге одиночного разряда на травяном турнире в британском Истборне с призовым фондом 933 612 долларов.



Фото: Reuters

В стартовом поединке Александра Саснович (№36 WTA) в трех сетах проиграла представительнице Швеции Ребекке Петерсон (№64 WTA) — 6:4, 3:6, 2:6.

Это пятое подряд поражение Александры Саснович в матчах одиночного разряда с 8 мая, когда белоуска начала серию неудач поединком против первой ракетки планеты Наоми Осаки в 1/8 финала турнира в Мадриде.