Ночная температура воздуха составит плюс 10-16 градусов, местами возможно плюс 8-9. Днем прогнозируется 22-28 градусов тепла. По юго-востоку страны ночью будет плюс 17-20 и от 29 до 31 градуса днем.
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До 31 градуса тепла и в основном без осадков ожидается в Беларуси 24 июня
23.06.2019 17:52 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ночная температура воздуха составит плюс 10-16 градусов, местами возможно плюс 8-9. Днем прогнозируется 22-28 градусов тепла. По юго-востоку страны ночью будет плюс 17-20 и от 29 до 31 градуса днем.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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