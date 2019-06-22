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До 31 градуса тепла и в основном без осадков ожидается в Беларуси 24 июня

23.06.2019 17:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 31 градуса тепла и в основном без осадков ожидается в Беларуси 24 июня
Фото из открытых источников

До 31 градуса тепла и в основном без осадков ожидается в Беларуси 24 июня Нужно ли выключать свет в грозу?
В понедельник, 24 июня, в Беларуси прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по юго-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ожидается северо-восточный: ночью слабый до умеренного, днем умеренный, при грозах - порывистый.

Ночная температура воздуха составит плюс 10-16 градусов, местами возможно плюс 8-9. Днем прогнозируется 22-28 градусов тепла. По юго-востоку страны ночью будет плюс 17-20 и от 29 до 31 градуса днем.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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