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«Мы встретимся и поговорим». Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным

23.06.2019 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главной темой встречи с Дмитрием Медведевым стали белорусско-российские отношения. До этого состоялись переговоры премьер-министров двух стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как Сергей Румас, так и Дмитрий Медведев отметили прогресс в сближении позиций по вопросам интеграции. Самые сложные вопросы остались для решения президентам. Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным.

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«Мы встретимся и поговорим». Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Он планировал приехать на закрытие. И мы встретимся и поговорим на эту тему и разные другие темы. И уже когда у нас будет Форум регионов на родине у вас, мы с ним поедем на Валаам молиться. И там дополнительно обсудим.

Вот такой примерно был план. Это наметки только. Всё будет зависеть от того, как будут складываться графики президентов, прежде всего президента России, потому что у него и «двадцатка» там, по-моему, в эти времена.

«Мы встретимся и поговорим». Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
 
 
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Новости Беларуси. Главной темой встречи с Дмитрием Медведевым стали белорусско-российские отношения. До этого состоялись переговоры премьер-министров двух стран,...
 
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