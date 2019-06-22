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«Мы встретимся и поговорим». Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главной темой встречи с Дмитрием Медведевым стали белорусско-российские отношения. До этого состоялись переговоры премьер-министров двух стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как Сергей Румас, так и Дмитрий Медведев отметили прогресс в сближении позиций по вопросам интеграции. Самые сложные вопросы остались для решения президентам. Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот такой примерно был план. Это наметки только. Всё будет зависеть от того, как будут складываться графики президентов, прежде всего президента России, потому что у него и «двадцатка» там, по-моему, в эти времена.
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Новости Беларуси. Главной темой встречи с Дмитрием Медведевым стали белорусско-российские отношения. До этого состоялись переговоры премьер-министров двух стран,...
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