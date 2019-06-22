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Всеволод Янчевский: «У нас очень-очень много талантливых людей»

23.06.2019 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Молдовы Игорь Додон на неделе посетил Парк высоких технологий в Минске. Для молдавского лидера в ПВТ организовали презентацию возможностей и перспектив Парка и нашей страны в целом в IT-сфере, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Всеволод Янчевский: «У нас очень-очень много талантливых людей»

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
На самом деле наши страны, которые когда-то составляли одну большую страну – и Беларусь, и Украина, и Молдова, и Россия – очень похожи тем, что сейчас у нас очень-очень много талантливых людей.

И образование – мощная, хорошая база. Советское образование, как бы кто-то его не критиковал, это очень хорошее, очень мощное образование, которое воспитало очень-очень много талантливых, способных людей, которые в мире, на мировом рынке конкурируют.

Эти условия, которые создаются сегодня для высоких технологий нашим Президентом, конечно, дают очень хорошие результаты. И этим положительным опытом мы, естественно, с большим удовольствием будем делиться, особенно со странами-соседями.

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Всеволод Янчевский: «У нас очень-очень много талантливых людей»

Всеволод Янчевский: «У нас очень-очень много талантливых людей»

Всеволод Янчевский: «У нас очень-очень много талантливых людей»

Люди в материале: Всеволод Янчевский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Президент Молдовы Игорь Додон на неделе посетил Парк высоких технологий в Минске. Для молдавского лидера в ПВТ организовали презентацию...
 
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Игорь Додон, посещая ПВТ: Я удивлён достижениями, которые в Парке увидел. Интервью с президентом Молдовы
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