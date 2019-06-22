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Игорь Додон, посещая ПВТ: Я удивлён достижениями, которые в Парке увидел. Интервью с президентом Молдовы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Молдовы – с визитом в Минске. В программе Игоря Додона значилось посещение Парка высоких технологий. Для молдавского лидера в ПВТ организовали презентацию возможностей и перспектив Парка и нашей страны в целом в IT-сфере, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Своими впечатлениями от увиденного Игорь Додон поделился с журналистами.
Игорь Додон, президент Молдовы:
Молдова известна чем? Она входит в десятку стран с самым высоким уровнем проникновения интернета. То есть у нас изначально IT очень развита. Мы производим софты для очень многих компаний из Великобритании, из Европы и так далее. Уже традиционно у нас, начиная с 2002-2003 годов, когда мы дали налоговые льготы.
У нас есть отдельный закон, но с точки зрения бюрократии – министерства, правительство, парламент, Президент – у вас намного эффективнее, когда можно напрямую обратиться к Президенту и через Декрет и прямое подчинение – я думаю, что это только помогает бизнесу.
Юлия Огнева, СТВ:
Игорь Додон:
Уникален опыт еще и тем, что и Запад, и Восток, и Россия, и Соединенные Штаты, и Европейский союз поддерживают это. Обычно такого не было. Обычно большие геополитические игроки вставали на сторону одной политической партии или другой, поддерживали. Здесь у нас есть внутренний консенсус и внешний. И вот это хрупкое парламентское большинство, наша задача – сделать всё возможное, чтобы оно сохранялось как можно больше. Конечно, я в качестве президента буду делать всё возможное для этого.
Игорь Додон: «Беларусь – страна, которая покупает больше всего молдавского вина»
Юлия Огнева:
Игорь Додон:
Юлия Огнева:
Игорь Додон:
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Игорь Додон, посещая ПВТ: Я удивлён достижениями, которые в Парке увидел. Интервью с президентом Молдовы
Новости Беларуси. Президент Молдовы – с визитом в Минске. В программе Игоря Додона значилось посещение Парка высоких технологий. Для молдавского лидера в ПВТ...
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