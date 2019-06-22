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Более 400 пилотов подали коллективный иск к Boeing

23.06.2019 20:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 400 пилотов подали коллективный иск к компании Boeing требуя компенсацию за сокрытие недостатков программного обеспечения самолетов 737 Max, сообщает Укринформ.

"Более 400 пилотов присоединились к коллективному иску против американского производителя самолетов Boeing, требуя миллионной компенсации за то, что они называют беспрецедентным сокрытием недостатков последней модели популярного реактивного самолета, 737 MAX", - говорится в сообщении.
 
В судебных документах утверждается, что компания Boeing "занималась беспрецедентным сокрытием известных недостатков ПО самолетов, что привело к авариям двух самолетов модели 737 MAX и дальнейшему запрету полетов всех самолетов этой модели во всем мире".
  
Пилоты утверждают, что они страдают и будут продолжать страдать от значительных потерь в заработной плате и от другого экономического и неэкономического ущерба в результате глобального запрета полетов самолетов.

 
Иск будет рассмотрен в суде города Чикаго, дата слушания назначена на 21 октября 2019 года.
 
Как сообщалось, в октябре 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 потерпел крушение у берегов Индонезии, погибли 189 человек. А в марте 2019 года в результате катастрофы самолета Boeing 737 Max в Эфиопии погибли 157 человек.
 
После этих инцидентов почти все страны ввели запрет на полеты этой модели Boeing в своем воздушном пространстве.

 
 
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Более 400 пилотов подали коллективный иск к компании Boeing требуя компенсацию за сокрытие недостатков программного обеспечения самолетов 737 Max, сообщает Укринформ.
 
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