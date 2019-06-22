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В Гродненском районе скоро откроют две новых фабрики по производству шампиньонов
Источник материала: Партизан
В ближайшее время под Гродно запустят два новых предприятия по выращиванию шампиньонов и овощей. Одна фабрика разместится в деревне Брузги Гродненского района, вторая — в Александрово.
В первую грибную фабрику инвестирует предприятие ОДО «Севда» с белорусско-польско-азербайджанским капиталом. Компания уже имеет опыт ведения подобного бизнеса в Польше и планирует расширить мощности производства, но уже на территории Беларуси. Технология и база клиентов у них наработана.
А вот производство шампиньонов в деревне Александрово затеяли новички в грибном бизнесе, пишет «Гродненская правда». Это предприятие будет полностью специализироваться на шампиньонах. Дело не сдвигалось с мертвой точки, пока учредитель ООО «Фабрика Грибофф» не нашел второго совладельца. Бизнесмену, который взялся за дело, пришлось осваивать технологию, в том числе за границей.
Обе новых фабрики планируют получить первый урожай уже в нынешнем году: на промышленное выращивание шампиньонов уходит около 60 дней.
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В ближайшее время под Гродно запустят два новых предприятия по выращиванию шампиньонов и овощей. Одна фабрика разместится в деревне Брузги Гродненского района,...
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