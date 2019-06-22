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Выбираем кроссовки для тренировок
Источник материала: Tut.by
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Спортивная обувь для силовых тренировок
Модель кроссовок подбирают исходя из того, каким видом спорта занимается спортсмен. В связи с назначением, к обуви предъявляются требования.
Для занятий пауэрлифтингом, силовым экстримом, бодибилдингом выбирают кроссовки с твердой и жесткой подошвой. К стопе пара должна плотно прилегать, не болтаться на ноге, не скользить по поверхности.
Тяжелоатлеты предпочитают обувь для спорта с небольшим подъемом-каблуком в 12−20 мм, на твердой подошве — штангетки. Этот вид кроссовок способен обеспечить надежную опору, подкорректировать технику приседания со штангой, чтобы правильно выполнить рывок и толчок.
Выпускаются штангетки с кожаным верхом, на подошве из полимера, с дополнительными ремешками, надежно фиксирующими стопу. В них удобно тренироваться.
Спортсмены предпочитают и минималистичные варианты — это гибкие модели на тонкой подошве. Данное качество обеспечивает полный контакт ноги с поверхностью при тренировках. Отсутствие амортизации позволяет укрепить стопы, увеличить гипертрофию мышц.
Кеды — вид обуви на резиновой подошве. В кедах стопа к полу прижимается максимально плотно. Высокие модели устойчиво поддерживают лодыжку, что важно при выполнении приседания, постановке ног.
Какие выбирают кроссовки для фитнеса и кроссфита
В этом виде спорта в комплексе с тяжелой атлетикой занимаются бегом, силовым экстримом, гимнастикой. Поэтому обувь подбирают универсальную, соответствующую определенным требованиям.
Особое значение в таких моделях имеет подошва, которая должна быть прочной, устойчивой, непружинящей. Важно также отличное сцепление с поверхностью. Этого требует характер силовых упражнений.
Чтобы при проведении суперинтенсивных комплексов ноги спортсмена не потели, кроссовки оснащают пропускающим воздух сетчатым верхом.
Для кросс-тренингистов выпускают линейку обуви с незначительным подъемом пятки, достаточно твердой, но гнущейся подошвой. В такой модели удобно бегать, прыгать, лазать по канату. Сетчатый текстильный верх воздухопроницаемый.
Для успешного выполнения необходимых комплексов упражнений, рекомендуется приобрести несколько пар различных моделей кроссовок, и менять их по необходимости.
Сегодня существует большое количество занятий, чтобы работать с формами тела, весом. Популярные — фитнес, степ-аэробика, аэробика, тай-бо, зумба, фитбол. Все виды занятий содержат аэробную нагрузку, требуют координации прыжков, вращений, движений. В упражнениях отсутствуют ударные и силовые нагрузки.
Поэтому необходимо грамотно выбрать кроссовки для фитнеса. Подходящая модель способствует превращению тренировки в комфортное занятие.
Вариант обуви должен быть облегченным. Так спортсмену будет комфортнее зашагивать, прыгать, двигаться, сохранять равновесие. Благодаря гибкой пластичной подошве обеспечивается движение стоп, приближенное к максимальному. Этой части обуви не обязательно сильно амортизировать ввиду минимальной ударной нагрузки на тренировках. Но определенная степень мягкости пригодится при выполнении прыжков и зашагивании.
Для проведения занятий по аэробике идеально подходят варианты кроссовок для кросс-тренинга. Однако модели должны быть улучшены большей степенью амортизации, мягкой стелькой, тканевым дышащим верхом.
Если вы столкнулись с проблемой, как выбрать кроссовки для фитнеса, чтобы удобно было прыгать, делать повороты, выполнять боковые движения, следует найти модели с высокой амортизацией, усиленной поддержкой для стоп.
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