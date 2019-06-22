Выбираем кроссовки для тренировок

Источник материала: Tut.by



Занятия спортом приносят пользу в сочетании с удовольствием. А чтобы добиться такого результата, следует позаботиться о комфортной экипировке. Отдельный акцент делают на обувь. Она должна быть комфортной, удобной, практичной. Спортивные бренды создают большое количество обувных линеек, которые отличаются покроем, предназначением, внешним видом, фасоном. Как выбрать кроссовки для фитнеса? Ведь обувь должна не только способствовать тренировочным процессам, но и улучшать технику, быть защитой от травм и растяжений.

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Спортивная обувь для силовых тренировок





Модель кроссовок подбирают исходя из того, каким видом спорта занимается спортсмен. В связи с назначением, к обуви предъявляются требования.

Для занятий пауэрлифтингом, силовым экстримом, бодибилдингом выбирают кроссовки с твердой и жесткой подошвой. К стопе пара должна плотно прилегать, не болтаться на ноге, не скользить по поверхности.

Тяжелоатлеты предпочитают обувь для спорта с небольшим подъемом-каблуком в 12−20 мм, на твердой подошве — штангетки. Этот вид кроссовок способен обеспечить надежную опору, подкорректировать технику приседания со штангой, чтобы правильно выполнить рывок и толчок.

Выпускаются штангетки с кожаным верхом, на подошве из полимера, с дополнительными ремешками, надежно фиксирующими стопу. В них удобно тренироваться.

Спортсмены предпочитают и минималистичные варианты — это гибкие модели на тонкой подошве. Данное качество обеспечивает полный контакт ноги с поверхностью при тренировках. Отсутствие амортизации позволяет укрепить стопы, увеличить гипертрофию мышц.

Кеды — вид обуви на резиновой подошве. В кедах стопа к полу прижимается максимально плотно. Высокие модели устойчиво поддерживают лодыжку, что важно при выполнении приседания, постановке ног.

Какие выбирают кроссовки для фитнеса и кроссфита





В этом виде спорта в комплексе с тяжелой атлетикой занимаются бегом, силовым экстримом, гимнастикой. Поэтому обувь подбирают универсальную, соответствующую определенным требованиям.

Особое значение в таких моделях имеет подошва, которая должна быть прочной, устойчивой, непружинящей. Важно также отличное сцепление с поверхностью. Этого требует характер силовых упражнений.

Чтобы при проведении суперинтенсивных комплексов ноги спортсмена не потели, кроссовки оснащают пропускающим воздух сетчатым верхом.

Для кросс-тренингистов выпускают линейку обуви с незначительным подъемом пятки, достаточно твердой, но гнущейся подошвой. В такой модели удобно бегать, прыгать, лазать по канату. Сетчатый текстильный верх воздухопроницаемый.

Для успешного выполнения необходимых комплексов упражнений, рекомендуется приобрести несколько пар различных моделей кроссовок, и менять их по необходимости.

Сегодня существует большое количество занятий, чтобы работать с формами тела, весом. Популярные — фитнес, степ-аэробика, аэробика, тай-бо, зумба, фитбол. Все виды занятий содержат аэробную нагрузку, требуют координации прыжков, вращений, движений. В упражнениях отсутствуют ударные и силовые нагрузки.

Поэтому необходимо грамотно выбрать кроссовки для фитнеса. Подходящая модель способствует превращению тренировки в комфортное занятие.

Вариант обуви должен быть облегченным. Так спортсмену будет комфортнее зашагивать, прыгать, двигаться, сохранять равновесие. Благодаря гибкой пластичной подошве обеспечивается движение стоп, приближенное к максимальному. Этой части обуви не обязательно сильно амортизировать ввиду минимальной ударной нагрузки на тренировках. Но определенная степень мягкости пригодится при выполнении прыжков и зашагивании.

Для проведения занятий по аэробике идеально подходят варианты кроссовок для кросс-тренинга. Однако модели должны быть улучшены большей степенью амортизации, мягкой стелькой, тканевым дышащим верхом.

Если вы столкнулись с проблемой, как выбрать кроссовки для фитнеса, чтобы удобно было прыгать, делать повороты, выполнять боковые движения, следует найти модели с высокой амортизацией, усиленной поддержкой для стоп.

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