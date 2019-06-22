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Жара в Беларуси: спасатели на воде работают в усиленном режиме

23.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в последнее время стоит жара: с начала лета температура на несколько градусов выше нормы. От зноя жители городов спасаются у воды, но чем больше людей приезжают в зоны отдыха, тем напряженнее становится работа у спасателей. О том, как следят за безопасностью, корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Всего в Минске более 20 пляжей. И на каждом из них с самого утра аншлаг, ведь вода в такие жаркие дни – едва ли не единственное спасенье. Спасатели перешли на особый режим работы и объезжают акваторию не реже, чем раз в полчаса. Мотор практически не глушат. В команде обязательны водолазы, матрос и медицинский работник.

«На спасение человека дается четыре минуты, не более. Поэтому счет на секунды. Здесь минимальный комплект снаряжения водолазного для того, чтобы погрузиться и оказать помощь», – рассказал водолаз первого класса Минской городской организации Белорусского общества спасения на водах Антон Профит.

Со специально оборудованных вышек виден весь пляж. В такую жару спасатели на посту сменяют друг друга каждый час. Родителям напоминают, что дети постоянно должны быть под присмотром. Тем более что специальные зоны есть не на всех пляжах. Иногда территорию могут огородить, а «лягушатник» не почистить.

С начала года в Беларуси утонули 135 человек. Спасатели напоминают о правилах безопасности: купаться только в разрешенных местах, быть внимательными к детям и отказаться от алкоголя. При этом штрафовать нарушителей они не могут.

«90% тонет на почве алкоголя, конечно. И все нарушения идут от опьянения, люди теряют контроль, сильнее становятся, якобы. Сейчас очень трудно, когда народ такой перегретый, но стараемся выполнять свои обязанности, держим порядок», – объяснил начальник спасательной станции Константин Лютко.



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Теги: Минск
 
 
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В столице республики более 20 пляжей, и на каждом из них аншлаг с самого утра, чаще всего проблемы возникают из-за употребления алкоголя.
 
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