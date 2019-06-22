В Пинском районе столкнулись легковой автомобиль и автобус

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 22 июня недалеко от деревни Погост-Загородский Пинского района. Легковой автомобиль «Рено Меган» столкнулся с автобусом ПАЗ.

В результате происшествия водитель «Рено» оказался заблокирован в покореженном автомобиле. Ему понадобилась помощь сотрудников МЧС. К счастью, мужчину вовремя вытащили из машины и отправили в больницу. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.