Как сообщают в ГАИ, возможно в будущем девушек-инспекторов станет на дорогах еще больше, если подобная практика понравится жителям и гостям Минска.
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25 девушек-регулировщиц обеспечивают безопасность движения в Минске
23.06.2019 21:04 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
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Как сообщают в ГАИ, возможно в будущем девушек-инспекторов станет на дорогах еще больше, если подобная практика понравится жителям и гостям Минска.
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Девушек-регулировщиц можно встретить на проспекте Независимости и на проспекте Победителей.
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