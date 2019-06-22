ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

25 девушек-регулировщиц обеспечивают безопасность движения в Минске

23.06.2019 21:04 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

25 девушек-регулировщиц обеспечивают безопасность движения в Минске
Фото: / Onliner.by

25 девушек-регулировщиц обеспечивают безопасность движения в Минске В Минске установили дорожные знаки и нанесли разметку к Европейским играм
В Минске на самых оживленных перекрестках теперь обеспечивают безопасность дорожного движения и направляют транспортные потоки девушки-регулировщицы. Среди них 25 лучших сотрудниц ДПС. Они прошли строгий кастинг и трехмесячный курс тренировок.

Как сообщают в ГАИ, возможно в будущем девушек-инспекторов станет на дорогах еще больше, если подобная практика понравится жителям и гостям Минска.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушек-регулировщиц можно встретить на проспекте Независимости и на проспекте Победителей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Саснович выбыла в первом круге турнира в Истборне, потерпев 5-е поражение подряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика