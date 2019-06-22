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Bright Year, Bright You. Самые яркие и зажигательные моменты церемонии открытия II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Это было открытие II Европейских игр. Десятки тысяч зрителей – на «Динамо» и миллионы – у телеэкранов и в интернете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Птичье гнездо уже было в истории мирового спорта – Олимпиада в Китае. Гнезда аистов спортивный мир ещё не видел.
Под сводами белорусского стадиона, окрылённые будущими победами, – гости из полсотни стран.
Влад Висан, член сборной Румынии:
Если вы ещё до сих пор не приехали в Беларусь, то стоит собираться прямо сейчас. Приезжайте и наслаждайтесь!
Это очень смешно, но я не знала, что в Минске проходят Европейские игры. Я же фактически с другого континента, поэтому информации не было. Как только я прилетела в Беларусь, мне все рассказывают о возможностях туристов в это время. Каково было мое удивление, что я поселилась в гостинице по соседству с Играми.
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Новости Беларуси. Это было открытие II Европейских игр. Десятки тысяч зрителей – на «Динамо» и миллионы – у телеэкранов и в интернете, сообщили в программе...
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