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Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

23.06.2019 21:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Минск 17 июня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Три дня деловых встреч и интенсивных переговоров. Что нужно сделать, чтобы Беларусь и Египет стали ближе друг к другу, несмотря на расстояние почти в 3 тысячи километров?

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

Анастасия Иванникова, корреспондент:
Украшенные улицы и проспекты, а главное атмосфера спортивного праздника. Именно такой гостеприимный Минск на неделе встретил высокого гостя. В Беларусь с официальным визитом (причём первым в истории двусторонних отношений) приезжал президент Египта.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

После таких спортивных пейзажей о подготовке к Европейским играм зарубежный гость потом ещё не раз спросит нашего Президента. В атмосферу окунулся с первых минут. Уже в аэропорту помимо белорусско-египетских флагов встречало далеко не одно напоминание о спортивном форуме.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

Хоть в эти дни Беларусь принимает тысячи гостей со всего мира, визит египетского лидера – событие особой важности. Подтвердит это и тёплая встреча, а потом и 4-часовые переговоры. Но обо всём по порядку.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

Итак, Египет. Страна, история которой насчитывает около 40 веков, и место жительства одного из семи чудес света. Одна из крупнейших и наиболее диверсифицированных экономик на Ближнем Востоке.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

А ещё очень сухая страна, в которой 99 % населения живут на площади, равной 5 % территории, преимущественно вдоль реки Нил, самой длинной в мире. Как видим, удивиться здесь есть чему.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

Впрочем, источники вдохновения легко найти и в Беларуси. Удивительный ландшафт и пейзажи, леса и озёра. И в этом египетский гость смог убедиться лично прямо во Дворце Независимости.

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На «Планету Беларусь» взглянули сквозь фотообъектив Сергея Плыткевича. Что скрывать, впечатление такая красота произвела. Как, впрочем, и уникальные советские знамёна. Их Александр Лукашенко тоже показал своему коллеге.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

Такой гостеприимный приём гости не могли не отметить. Неудивительно, что Абдель Фаттах аль-Сиси потом ещё не раз скажет: в Беларуси ему комфортно. Причём здесь речь и о жаркой погоде: за +25 для Египта – дело привычное, и уж точно о по-настоящему дружеских переговорах – тут же добавят журналисты. Не зря президенты постоянно использовали обращение «друг».

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Оба лидера неслучайно вспомнили 2017 год. Тогда, в Каире, во время официального визита нашего Президента в Египет, главы государств встречались последний раз. Можно сказать, заложили фундамент крепкой дружбы.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

И с тех пор сделано действительно многое. Вместо 58 миллионов долларов (а это цифра того времени) наторговали уже на 108 миллионов по итогам 2018 года. Потенциал на этом не исчерпан. На абсолютно новый уровень вышло и создание совместных производств.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

Взять, к примеру, МАЗ. Вот уже больше года, как в Каире организована сборка нашей автотехники. За 2018-й отгрузили 71 единицу на сумму более 3 миллионов долларов. Но это только начало, главное – заинтересованность и поддержка обоих партнёров.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

Вадим Козловский, ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности ОАО «Минский автомобильный завод»:
Общая мощность данного предприятия составляет 650 единиц в год. На сборочном предприятии уже освоена технология производства трёх моделей техники МАЗ, а также осуществляется сборка и монтаж спецоборудования: такого, как бетоносмесители, мусоровозы, самосвальные и бортовые платформы.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

Всего подобных совместных проектов около 15 – в промышленности, сельском хозяйстве, науке, подготовке кадров. Постепенно переходим от архаичной модели торговли (простого обмена товарами) к проектному подходу. Причём самое ценное здесь – белорусский опыт. И собственными промышленными технологиями мы готовы делиться, а ещё обучать специалистов. Египетские партнёры на такое сотрудничество очень рассчитывают.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

В свою очередь мы с Египтом готовы производить многое: от компьютерных игр до электробусов, лифтов, зернохранилищ. Одним словом, двигаться навстречу друг другу можем ещё быстрее.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Идет сотрудничество в области использования белорусских технологий по строительству молочно-товарных ферм, мясокомбинатов, переработке молочной продукции.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

И ведь с продукцией совместных производств выйти можем не только на египетский – на африканский рынок. Это не просто планы, а реальная возможность – уверен зарубежный гость.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

Абдель Фаттах аль-Сиси избран председателем Африканского союза, который объединяет 55 стран континента. Кстати, и для Египта он сделал немало. Улучшается ситуация в экономике, проведены реформы – были сокращены госрасходы, силы бросили на решение энергетических проблем. Впервые политик был избран президентом страны в 2014 году.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

Военная закалка бывшего министра обороны просто должна была обеспечить твёрдую линию руководства. В 2018 году Абдель Фаттах аль-Сиси был переизбран – при поддержке без малого 97 % избирателей. Успехи Египта замечают и в Беларуси.

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Как бы то ни было партнёры отмечают: диалог развивается динамично. Но тем не менее пока остаются барьеры в торговле, и их нужно устранять.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

Среди предложений – чёткая регламентация процедуры регистрации поставщиков продукции в Египет, создание равных условий по участию в тендерах. В планах – ещё один не менее важный шаг.

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По итогам переговоров подписаны международные документы в сфере образования, торговли, стандартизации и информационной поддержки, военно-технического сотрудничества. Также главы государств приняли совместное заявление.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

Как видим, общий язык нашли. И это несмотря на отличие культур, традиций, подходов. Главное – интерес-то общий.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

И ведь такие тёплые, человеческие отношения даже две страны связывают намного крепче, чем просто цифры товарооборота. Что и говорить, нынешний визит зарубежному гостю уж точно запомнится и плодотворными переговорами, и настоящим гостеприимством.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

Александр Лукашенко лично провожал президента Египта в аэропорту. Не отпустил и без подарков.

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Абдель Фаттах аль-Сиси принял приглашение нашего Президента посетить Беларусь ещё раз. Правда, уже зимой.

Не просто партнёры – друзья. Итоги исторического визита президента Египта в Беларусь

Вот такая снежная экзотика. Впрочем, как неожиданно признался египетский лидер, с погодным минусом знаком, а зима у него в списке любимых времён года.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Анастасия Иванникова, Вадим Козловский, Абдель Фаттах аль-Сиси, Анатолий Хотько
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Минск 17 июня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Три дня деловых встреч и интенсивных переговоров. Что нужно...
 
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