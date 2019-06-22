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Неделя спорта за 23.06.2019

23.06.2019 22:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Минске стартовал детский турнир по спортивной гимнастике «Юный чемпион»

Новости Беларуси. В Минске взял старт детский турнир по спортивной гимнастике «Юный чемпион», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования проходят уже в третий раз, однако в 2019 году регламент претерпел некоторые изменения – все участники разделены на группы по возрастам. К слову, в этом году впервые на турнире введены обязательная и произвольная программы. Сделано это для того, чтобы просмотреть наш ближайший резерв к Олимпиаде-2024.

Неделя спорта за 23.06.2019

Оксана Лесива, главный судья соревнований:
Есть девочки достаточно хорошие по своим способностям, по тому, как они себя проявляют в процессе соревнований. Исходя из выступлений первого потока, человек пять-шесть таких девочек есть.

Девочкам и мальчикам на этих соревнованиях важно не столько завоевать медали, сколько показать, что совсем скоро на небосклоне белорусской гимнастики появятся новые звездочки.

Неделя спорта за 23.06.2019

Неделя спорта за 23.06.2019

Неделя спорта за 23.06.2019

Неделя спорта за 23.06.2019



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Теги: Минск
 
 
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В Минске стартовал детский турнир по спортивной гимнастике «Юный чемпион»Новости Беларуси. В Минске взял старт детский турнир по спортивной гимнастике «Юный...
 
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