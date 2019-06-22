Неделя спорта за 23.06.2019

Новости Беларуси. В Минске взял старт детский турнир по спортивной гимнастике «Юный чемпион», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования проходят уже в третий раз, однако в 2019 году регламент претерпел некоторые изменения – все участники разделены на группы по возрастам. К слову, в этом году впервые на турнире введены обязательная и произвольная программы. Сделано это для того, чтобы просмотреть наш ближайший резерв к Олимпиаде-2024.





Оксана Лесива, главный судья соревнований:

Есть девочки достаточно хорошие по своим способностям, по тому, как они себя проявляют в процессе соревнований. Исходя из выступлений первого потока, человек пять-шесть таких девочек есть.

Девочкам и мальчикам на этих соревнованиях важно не столько завоевать медали, сколько показать, что совсем скоро на небосклоне белорусской гимнастики появятся новые звездочки.















