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«Заводят и подстрекают нас на результат». Впечатления белорусских легкоатлетов после выступления на стадионе «Динамо»

23.06.2019 22:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На прямой связи со студией СТВ находится корреспондент Екатерина Лихошапко. Она наблюдает за соревнованиями по легкой атлетике и готова рассказать, что происходит на стадионе «Динамо», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Заводят и подстрекают нас на результат». Впечатления белорусских легкоатлетов после выступления на стадионе «Динамо»

Екатерина Лихошапко, СТВ:
Стадион гудит, шумит, а всё потому, что тут на протяжении всего дня проходят соревнования по легкой атлетике. Участвуют 24 команды, и они все были разделены на четыре группы. Уже известно, что из первых двух в полуфинал вышли сборные Германии и России.

«Заводят и подстрекают нас на результат». Впечатления белорусских легкоатлетов после выступления на стадионе «Динамо»

«Заводят и подстрекают нас на результат». Впечатления белорусских легкоатлетов после выступления на стадионе «Динамо»

У нас пока в группе четыре первых места – прыжки в длину, бег на 100 метров и бег с барьерами у мужчин и женщин. Мы поговорили со спортсменами после их стартов.

«Заводят и подстрекают нас на результат». Впечатления белорусских легкоатлетов после выступления на стадионе «Динамо»

Станислав Дорогокупец, участник II Европейских игр:
Я сегодня первый, я сегодня открывал соревнования в нашей группе. Это что-то невероятное, когда я выходил на старт, все поддерживали меня и это очень сильно стимулировало. Огромное спасибо всем зрителям, которые пришли поддержать нашу команду. Я надеюсь, что и дальше так будет.

Мы выступаем несколько дней, поэтому и я буду поддерживать своих ребят после выступления. Но выступать первым – это некоторая ответственность, я первооткрыватель. У нас были небольшие технические неполадки, но это не повлияло.

«Заводят и подстрекают нас на результат». Впечатления белорусских легкоатлетов после выступления на стадионе «Динамо»

Кристина Тимановская, участница II Европейских игр:
Лучший результат в сезоне, показанный мной. Эмоции просто переполняют, публика шикарная, они очень поддерживают, заводят и подстрекают нас на результат.

Для него она все ещё ребёнок. Болеть за Анастасию Мирончик-Иванову на Европейских играх будут тренер и все жители Слуцка

«Заводят и подстрекают нас на результат». Впечатления белорусских легкоатлетов после выступления на стадионе «Динамо»

Анастасия Мирончик-Иванова, участница II Европейских игр:
Я очень счастлива, я горжусь, что выступаю в нашей стране, что я белоруска. Меня пришли поддержать все мои друзья, близкие, болельщики, все белорусы, можно сказать. Это было очень приятно, и я очень старалась, делала всё для этого. Но не забываем, что соревнования продолжаются, и будут прыжки всё дальше и дальше. Надо прыгать дальше, все мы это понимаем. Соперницы очень сильные. И организация соревнований, и проведение – всё на высшем уровне.

Еще больше подробностей со стадиона «Динамо» – в видеоматериале

Люди в материале: Екатерина Лихошапко, Станислав Дорогокупец
 
 
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Новости Беларуси. На прямой связи со студией СТВ находится корреспондент Екатерина Лихошапко. Она наблюдает за соревнованиями по легкой атлетике и готова...
 
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