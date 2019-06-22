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Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков: «Мы стали членами МОК всерьёз и надолго»

23.06.2019 21:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Одними из первых отсоревновались на Европейских играх самбисты, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Об этом виде спорта мы будем говорить с тем, кто, наверное, лучше всех знает все нюансы. В студии почетный гость – президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков: «Мы стали членами МОК всерьёз и надолго»

О соревнованиях самбистов на II Европейских играх

Турнир самбистов практически завершился, какие ваши впечатления?

Василий Шестаков, президент Международной федерации самбо:
Вы знаете, впечатления самые положительные. Особенно хотелось бы отметить организацию – все было на самом высоком уровне, но в принципе Минск не в первый раз принимает такие крупные соревнования – и по самбо мы здесь проводили очень много крупных турниров, в том числе и чемпионат мира. К нам на эти соревнования приезжали представители Международного олимпийского комитета, и всегда мы получали со стороны Международного олимпийского комитета высокую отметку по организации  турниров в Минске. Поэтому эти Игры тоже прошли на высоком уровне, была обстановка праздника – самое главное, что они завершились без травм. Еще раз подчеркну, что самбо – это большая семья, и у нас в основном соревнуются на ковре, а когда выходят за ковер, то все друзья и братья. Поэтому была очень дружеская атмосфера и ребята после того, как завершали схватки, не взирая на то, как они закончились, всегда выходили, обнимали друг друга, поздравляли. И это очень радует.

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков: «Мы стали членами МОК всерьёз и надолго»

Если говорить о спортивной составляющей – здесь в каждом весе по 8 лучших спортсменов, невероятная конкуренция, проходных схваток просто нет. В связи с этим, результаты были для вас непредсказуемыми?

Василий Шестаков:
У нас появились новые страны, которые завоевали медали. У нас присутствовало 28 стран, больше 140 человек и, конечно, порадовало, что впервые завоевали медаль представители Испании, Хорватии, отлично боролись французы – к сожалению, их надежда – Лора Фурнье – не смогла завоевать золото, но стала бронзовой призеркой. Хорошо боролись итальянцы – но им немного не повезло. Представители России, Беларуси, Грузии принесли в копилку своих команд много медалей отличного достоинства.

«Лично Томас Бах поздравил с тем, что мы стали членами олимпийской семьи»

Россия и Беларусь – фавориты естественно. А в каких странах вы наблюдаете рост уровня спортсменов?

Василий Шестаков:
Сейчас самбо популярно по всему миру, и я хотел бы напомнить, что в ноябре 2018 года самбо было признано в исполкоме Международного олимпийского комитета олимпийским видом спорта. Меня в мае в Австралии лично Томас Бах, в моем лице Международную федерацию, поздравил с тем, что мы стали членами олимпийской семьи и получили документ, что мы пользуемся всеми правами и обязанностями, которые должны быть у олимпийской федерации. Мы стали членами МОК всерьез и надолго.

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков: «Мы стали членами МОК всерьёз и надолго»

Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко привлекают внимание к самбо

Расскажите, чувствуете ли повышенное внимание к самбо?

Василий Шестаков:
К самбо повышенное внимание по нескольким причинам. Для начала, это интересный вид спорта и среди единоборств сегодня он, пожалуй, самый динамичный, самый техничный. Наши самбисты успешно выступают в таких мероприятиях, которые проводит UFC, Bellator, где идут бои без правил. Такие популярные спортсмены как Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко там показывают самые высокие результаты – это говорит о том, что самбо действительно эффективный вид спорта. Ну и они привлекают внимание к самбо. На наших IT-площадках, когда проходят крупные соревнования, больше миллиона человек уже собирается. К нам большое внимание со стороны средств массовой информации – мы заключили договор с олимпийским каналом, который показывает наши соревнования, Combat TV – франкоговорящий канал, Матч ТВ и ряд других. Сейчас мы готовим очень крупный контракт, пока не буду говорить, но с одной из крупнейших компаний, которая транслирует спортивные передачи – там площадка 80 миллионов зрителей – и самбо будут смотреть на этом канале.

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков: «Мы стали членами МОК всерьёз и надолго»

О том, когда можно будет увидеть самбо на Олимпиаде

Есть вероятность увидеть самбо в Париже в 2024 году?

Василий Шестаков:
Вы знаете, это мечта всех самбистов, но программа уже закрыта, нам туда не попасть. Но мы пытаемся сделать таким образом, чтобы мы попали туда как демонстрационный вид спорта. Но еще в 2022 году будут проходить Олимпийские юношеские игры в Сенегале и там у нас есть возможность над этим поработать. Я думаю, там шансы у нас больше.

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков: «Мы стали членами МОК всерьёз и надолго»

Об оттоке спортсменов из дзюдо в самбо

Если допустить, что самбо попадает на Олимпиаду. Нет ли опасений, что будет отток от дзюдо в самбо?

Василий Шестаков:
То, что отток от дзюдо в самбо будет, мы не боимся – больше боятся дзюдоисты. Они строят препоны для нас, но к нам пришло хорошее известие, что президент Международной ассоциации дзюдо разрешил выступать дзюдоистам в различных соревнованиях по самбо. Это уже серьезный шаг, надеюсь, мы с дзюдо договоримся. Это дружественный вид спорта и президент – Мариус Визер – мой хороший товарищ. Я думаю, что мы этот вопрос решим.

Люди в материале: Василий Шестаков, Ярослав Писаренко, Кристина Момот
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Одними из первых отсоревновались на Европейских играх самбисты, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Об этом виде спорта мы будем...
 
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