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«Заводят и подстрекают нас на результат». Впечатления белорусских легкоатлетов после выступления на стадионе «Динамо»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На прямой связи со студией СТВ находится корреспондент Екатерина Лихошапко. Она наблюдает за соревнованиями по легкой атлетике и готова рассказать, что происходит на стадионе «Динамо», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Екатерина Лихошапко, СТВ:
У нас пока в группе четыре первых места – прыжки в длину, бег на 100 метров и бег с барьерами у мужчин и женщин. Мы поговорили со спортсменами после их стартов.
Станислав Дорогокупец, участник II Европейских игр:
Мы выступаем несколько дней, поэтому и я буду поддерживать своих ребят после выступления. Но выступать первым – это некоторая ответственность, я первооткрыватель. У нас были небольшие технические неполадки, но это не повлияло.
Кристина Тимановская, участница II Европейских игр:
Анастасия Мирончик-Иванова, участница II Европейских игр:
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«Заводят и подстрекают нас на результат». Впечатления белорусских легкоатлетов после выступления на стадионе «Динамо»
Новости Беларуси. На прямой связи со студией СТВ находится корреспондент Екатерина Лихошапко. Она наблюдает за соревнованиями по легкой атлетике и готова...
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