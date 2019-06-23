ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зарубежные звёзды Вторых Европейских игр: кто они и на кого обратить внимание

23.06.2019 22:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вторые Европейские игры – престижнейший старт для всех спортсменов Старого Света: для одних это возможность набрать заветные рейтинговые очки, а для других – шанс получить путёвку на ближайшие Олимпийские игры, которые пройдут в Токио. Поэтому неудивительно, что в Минск приезжают самые топовые атлеты, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Зарубежные звёзды Вторых Европейских игр: кто они и на кого обратить внимание

Мартин Фукса – один из знаменитейших спортсменов, выступающих за сборную Чехии в одиночных гребных дисциплинах. За спиной Мартина – Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Среди достижений – двукратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, серебряный и бронзовый призёр I Европейских игр. И это не говоря о мировых рекордах на дистанциях 500 и 1000 метров в каноэ-одиночке. Кстати,  В Минск Мартин приехал вместе со своим братом Петером, который также полон решимости пополнить свою копилку медалями.

Зарубежные звёзды Вторых Европейских игр: кто они и на кого обратить внимание

Не меньше желания уехать из Минска с наградами и у бадминтониста из Дании Виктора Аксельсена. Он был первым из европейских игроков, кто сумел стать чемпионом мира среди юниоров. На этом карьерные достижения спортсмена не закончились. Сейчас в активе Виктора две золотые медали чемпиона Европы в одиночном разряде, золото чемпионата мира и, пожалуй, пока самая высокая награда – бронза Олимпиады-2016. Кто знает, может, из Минска спортсмен уедет ещё с одним титулом.

Зарубежные звёзды Вторых Европейских игр: кто они и на кого обратить внимание

Вместе с ним за медали поборется звёздная пара бадминтонистов из России – Владимир Иванов и Иван Созонов. В активе у дуэта золото чемпионата мира 2014 года и серебро I Европейских игр.

Зарубежные звёзды Вторых Европейских игр: кто они и на кого обратить внимание

Минск распахнул двери ещё для одной пары бандмитонистов – британцы Крис и Габби Эдкок знакомы друг с другом с 10 лет. В 2013 году ребята поженились. Можно сказать, что участие во II Европейских играх, бронза чемпионата мира 2017 года, золото чемпионата Европы 2017 и 2018 годов – семейное достижение. 

Зарубежные звёзды Вторых Европейских игр: кто они и на кого обратить внимание

Наряду с другими видами спорта звёздных участников на Европейских играх хватит и на каратэ. Кстати, с 2020 года каратисты впервые смогут показать себя на Олимпийских играх. А минский мультифорум – отличная возможность подготовить себя к тому, что будет через год в Токио. Поэтому неудивительно, что  среди многочисленных участников есть действующий чемпион мира, возглавляющий рейтинг WKF и не раз поднимавшийся на пьедестал чемпионата Европы –итальянец Анджело Крешенцо.

Зарубежные звёзды Вторых Европейских игр: кто они и на кого обратить внимание

Компанию ему составит «золотой» призёр предыдущих Европейских игр, двукратный призёр чемпионата Европы и третье место рейтинга WKF – Бурак Уйгур, который родом из Турции. 

Зарубежные звёзды Вторых Европейских игр: кто они и на кого обратить внимание

Ждёт «Чижовка-Арена» и ещё одного именитого каратиста из Испании – Дамиана Кинтеро. За время своей карьеры спортсмен становился шестикратным чемпионом Европы, серебряным призёром чемпионата мира в 2018 году, обеспечил себе первое место на Европейских играх в Баку. Сейчас каратист рассчитывает примерить золотую медаль и II Европейских игр.

Разумеется, это не весь список именитых и титулованных. А Минск дарит возможность каждому участнику уехать из белорусской столицы с новыми регалиями и самыми высокими наградами. Хотя, хочется верить, что солидная часть медалей не покинет пределов нашей родины. Ведь и белорусским спортсменам есть чем похвастаться.

Люди в материале: Мартин Фукса, Виктор Аксельсен, Владимир Иванов, Иван Созонов, Крис Эдкок, Габби Эдкок, Анджело Крешенцо, Бурак Уйгур, Дамиан Кинтеро
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вторые Европейские игры – престижнейший старт для всех спортсменов Старого Света: для одних это возможность набрать заветные рейтинговые очки,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Победитель II Европейских игр в спортивной акробатике Артур Беляков: «Всегда есть куда расти»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика