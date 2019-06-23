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Легкоатлеты-чемпионы и экспромт велогонщиков. Лучшие фотографии 3-го дня на Европейских играх
Источник материала: Tut.by
Импровизация Василия Кириенко и Александра Рябушенко едва не принесла медаль Беларуси в групповой 180-километровой гонке. Увы, Рябушенко Минске">финишировал четвертым. Белорусские легкоатлеты завоевали три золота и три серебра, причем все три золотых медалиста
Эти и другие события вошли в фотогалерею SPORT.TUT.BY по итогам третьего соревновательного дня на II Европейских играх в Минске.
Фото: Константин Пухов, TUT.BY
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
Фото: Reuters
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Импровизация Василия Кириенко и Александра Рябушенко едва не принесла медаль Беларуси в групповой 180-километровой гонке. Тем временем белорусские легкоатлеты...
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