ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легкоатлеты-чемпионы и экспромт велогонщиков. Лучшие фотографии 3-го дня на Европейских играх

23.06.2019 23:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Импровизация Василия Кириенко и Александра Рябушенко едва не принесла медаль Беларуси в групповой 180-километровой гонке. Увы, Рябушенко Минске">финишировал четвертым. Белорусские легкоатлеты завоевали три золота и три серебра, причем все три золотых медалиста жестко раскритиковали формулу проведения соревнований.

Эти и другие события вошли в фотогалерею SPORT.TUT.BY по итогам третьего соревновательного дня на II Европейских играх в Минске.

Фото: Константин Пухов, TUT.BY








Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY










Фото: Reuters






«Париматч» желает победы спортсменам, представляющим Беларусь! Игроки заряжены делать ставки на «Париматч», ведь к их услугам широкая линия спортивных событий, удобный интерфейс и быстрые выплаты. «Париматч»: заряжен побеждать!

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Импровизация Василия Кириенко и Александра Рябушенко едва не принесла медаль Беларуси в групповой 180-километровой гонке. Тем временем белорусские легкоатлеты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы в очередной соревновательный день II Европейских игр завоевали 20 медалей – шесть золотых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика