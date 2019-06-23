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Во второй день Европейских игр белорусы взяли 20 медалей. Всего у нас 34 награды
Источник материала: Tut.by
Белорусские спортсмены продолжают в массовом порядке собирать награды II
Всего в активе Беларуси уже 34 медали: 10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых.
15 (3−4−8) медалей для Беларуси заработали
В общем зачете Беларусь занимает второе место.
1. Россия — 19 — 10 — 10.
2. Беларусь — 10 — 9 — 15.
3. Украина — 5 — 6 — 6.
4. Грузия — 5 — 3 — 8.
5. Италия — 4 — 3 — 3.
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Белорусские спортсмены продолжают в массовом порядке собирать награды II Европейских игр. За воскресенье наша копилка пополнилась еще 20 наградами, шесть из...
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