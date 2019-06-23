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Во второй день Европейских игр белорусы взяли 20 медалей. Всего у нас 34 награды

23.06.2019 22:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские спортсмены продолжают в массовом порядке собирать награды II Европейских игр. За воскресенье наша копилка пополнилась еще 20 наградами, шесть из которых — высшей пробы.

Всего в активе Беларуси уже 34 медали: 10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

15 (3−4−8) медалей для Беларуси заработали самбисты, 6 (3−3−0) — легкоатлеты, 6 (2−0−4) — акробаты, 5 (2−1−2) — представительницы художественной гимнастики, одно серебро добыто в стрельбе из лука, одна бронза — в велоспорте на шоссе.

В общем зачете Беларусь занимает второе место.

1. Россия — 19 — 10 — 10.

2. Беларусь — 10 — 9 — 15.

3. Украина — 5 — 6 — 6.

4. Грузия — 5 — 3 — 8.

5. Италия — 4 — 3 — 3.


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Белорусские спортсмены продолжают в массовом порядке собирать награды II Европейских игр. За воскресенье наша копилка пополнилась еще 20 наградами, шесть из...
 
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