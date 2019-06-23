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Белорусские легкоатлеты за день завоевали 3 золота и 3 серебра на Европейских играх в Минске

23.06.2019 22:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские легкоатлеты 23 июня завоевали 6 медалей (3 золота, 3 серебра) на Европейских играх в Минске.

Соревнования на стадионе «Динамо» проходят в новом формате — динамической легкой атлетики. 8 из 9 комплектов наград разыграны сегодня в отдельных дисциплинах, еще 1 комплект спортсмены оспорят в командном турнире, который завершится 28 июня.


Максим Недосеков. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Из 3-й квалификационной группы сборная Беларуси вместе с командой Чехии вышли сразу в полуфинал, опередив Литву, Латвию, Ирландию и Польшу.

Из трех других квалификационных групп в полуфинал вышли также Германия, Россия, Франция и Украина.

Остальные 18 сборных в четвертьфинальной стадии разыграют еще 6 путевок в полуфинал. Их получат победители каждого из трех четвертьфиналов, а также три лучшие команды из занявших вторые места на этой стадии.

Таким образом, всего в полуфиналах выступят 12 команд, которые разыграют 6 путевок в финал — их получат по 3 лучшие сборные из каждого полуфинала.


Анастасия Мирончик-Иванова. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Индивидуальные же награды сегодня нашли своих обладателей по ходу квалификации командного турнира.

Таким образом, золото Европейских игр из белорусов завоевали Эльвира Герман в беге на 100 м с барьерами (12,89 секунды), Максим Недосеков в прыжках в высоту (2,27 м), Татьяна Холодович в метании копья (64 м).

Серебряными призерами стали Кристина Тимановская в беге на 100 м (11,36 секунды), прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова (6,71 м), Виталий Парахонько в беге на дистанции 110 м с барьерами (13,68 секунды).


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Теги: Минск
 
 
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Белорусские легкоатлеты 23 июня завоевали 6 медалей (3 золота, 3 серебра) на Европейских играх в Минске.
 
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