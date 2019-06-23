Сохраняем свежесть продуктов в пути: выбор автохолодильника

Источник материала: Tut.by



Кому хоть раз доводилось выезжать на своей машине за город, на пикник или в путешествие, тот не понаслышке знает, что припасенная еда очень быстро портиться. Без надлежащих условий хранения припасы приходят в негодность, даже если на дворе не жаркое лето. Поэтому для любителей автопрогулок предназначены специальные переносные холодильники. Это небольшое портативное устройство способно сохранять в свежем состоянии все продукты, а прохладительные напитки не теряют своих освежающих свойств. Перед многими автовладельцами вырисовывается проблема: как выбрать автохолодильник, чтобы покупка была удачной и практичной?

Содержание:

Что нужно знать о портативном холодильнике





Переносные холодильники подразделяют на четыре типа.

Абсорбционные довольно дорогостоящие модели. Однако использовать их можно везде, так, как питаются они не только от источника электричества, но и сжиженным газом из баллона. Устройство быстрее других видов охлаждает продукты. Есть даже функция приготовления льда. Еще один немаловажный плюс — долговечность: в конструкции отсутствуют движущиеся части, поэтому эксплуатируется она дольше.

Если пожелаете выбрать автохолодильник — уменьшенную копию полноразмерной бытовой техники, отдайте предпочтение более экономичному компрессорному. В продаже есть как довольно компактные, так и вместительные модели.

Невысокой стоимостью, маленьким весом и относительно небольшими размерами отличаются термоэлектрические портативные холодильные устройства. Однако внутренняя камера охлаждается достаточно долго. Это связано с принципом работы. К тому же, внутренняя температура зависит от внешней, с разницей не более 30 градусов.

Изотермические автохолодильники охлаждает засчет аккумуляторов холода, которые должны быть заморожены заранее, к примеру, в домашней морозилке. Но в такой модели температура поддерживается недолго.

Технические характеристики





Если вы решили выбрать автохолодильник, убедитесь, что он работает от 12-вольтной электросети. Такая модель подходит абсолютно ко всем маркам легковых авто. Варианты, питающиеся от 24-вольтной сети, устанавливают на грузовых машинах. Переменным током в 110−240 вольт можно зарядить некоторые холодильники еще до поездки, а потом подключить к автомобилю.

Быстрое и эффективное охлаждение продуктов и напитков зависит от мощности, потребляемой автохолодильником. Чем она выше, тем скорее происходит процесс охлаждения. Но волноваться по поводу потребления тока с вашего авто не следует.

Удобная «фабрика холода»





В документации отражена температура охлаждения. Этот параметр указывает, на какое количество градусов охладится внутренняя камера и все ее содержимое по отношению к температуре окружающей среды. Например, если в салоне +26, а в документах написано «20 градусов», то внутри холодильника будет 6 градусов. Важно помнить, что автохолодильник не располагают вблизи нагревающихся элементов, под прямыми солнечными лучами.

Но если вы хотите выбрать автохолодильник с функцией нагрева, то в пользование получите весьма полезную технику. Использовать его можно как термос. В зимнее время он надежно сохранит горячими блюда и напитки.

Перед тем, как выбрать автохолодильник, определите для себя несколько аспектов. Это возможность бюджета для приобретения устройства, размеры салона или багажника, где будет установлена конструкция, и, как вариант, количество «едоков». Если все просчитано, отбросьте все сомнения, отправляйтесь в магазин, и приобретите этот нужный и удобный автомобильный аксессуар.

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