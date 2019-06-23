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В Вороновском районе устроили «Молодежный бум»
23.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В агрогородке Жирмуны стало доброй традицией отмечать День молодежи с размахом. А разве можно иначе в праздник творчества и вдохновения, энергии и задора! Каждый год работникам Жирмунского ЦКиД удается собрать на праздничной площадке много гостей и молодежи. Ведь здесь ее проживает и трудится немало. Из Жирмунской школы берут старт во взрослую жизнь выпускники, КСУП э/б «Октябрь» становится первым рабочим местом для дипломированных специалистов-аграриев, в агрогородке создаются и обосновываются молодые семьи. Многие из них пришли сегодня на музыкально-развлекательную программу «Молодежный бум». В погожий воскресный день у местного центра культуры и досуга собралось все, кто молод душой, полон сил и любит хорошую музыку.
Со сцены поприветствовали и поздравили с праздником местную молодежь и всех гостей заведующий сектором культуры Вороновского райисполкома Георгий Гагарин, настоятель костела Святого Креста Юрий Барташевич, председатель профкома КСУП э/б «Октябрь» Людмила Винцкевич, директор районного центра культуры и народного творчества Ирина Каминская.
Работали молодежные площадки, которые представили местные школьники, а также молодежь из Бастун, Больтишек, Дотишек. Все они были объединены одной темой — 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Самых маленьких участников праздника развлекали ростовые куклы, для них «выросли» надувные аттракционы.
До самого вечера с открытой концертной площадки лилась музыка. Исполнителей Вороновского центра культуры и народного творчества сменили солисты Гродненской областной филармонии, затем — вокальный ансамбль «Ворожея» Липнишского Дома культуры.
Завершением праздничного дня станет дискотека и пенно-лазерное шоу.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото автора.
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В агрогородке Жирмуны стало доброй традицией отмечать День молодежи с размахом. А разве можно иначе в праздник творчества и вдохновения, энергии и задора! Каждый...
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