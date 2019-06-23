20 июня делегация из Китайской Народной Республики посетила Смолевичи для обмена культурным опытом. Подробнее читайте в газете «Край смалявіцкі».
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БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ: ДИАЛОГ НА ЯЗЫКЕ ИСКУССТВА
23.06.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
20 июня делегация из Китайской Народной Республики посетила Смолевичи для обмена культурным опытом. Подробнее читайте в газете «Край смалявіцкі».
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20 июня делегация из Китайской Народной Республики посетила Смолевичи для обмена культурным опытом. Подробнее читайте в газете «Край смалявіцкі». Сообщение...
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