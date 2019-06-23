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Белорусы в очередной соревновательный день II Европейских игр завоевали 20 медалей – шесть золотых

23.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Спортсмены сборной Беларуси стали обладателями 20 наград в очередной соревновательный день II Европейских игр в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА. Медальный счет открыла грация Екатерина Галкина, которая завоевал серебро в упражнениях с обручем. Затем ее подруги по сборной Беларуси по художественной гимнастике Анастасия Рыбакова, Арина Цицилина, Карина Ермоленко, Анна Швайба и Анна Гайдукевич стали обладательницами двух золотых и одной бронзовой медалей в групповых упражнениях. Вновь порадовали болельщиков белорусские самбисты, завоевавшие сегодня восемь наград. На высшую ступень пьедестала почета поднялась Вера Гореликова.

Серебро завоевали Марина Жарская, Андрей Казусенок и Юрий Рыбак. Бронза в активе Ольги Намазовой, Светланы Тимошенко, Степана Попова и Ивана Анискевича. В заключительный день акробатической программы игр белорусы стали обладателями двух бронзовых медалей.

На главной арене II Европейских игр стартовал турнир легкоатлетов. Белорусы сумели добыть шесть медалей. Золото – у Татьяны Холодович (метание копья), Эльвиры Герман (100 м с барьерами) и Максима Недосекова (прыжки в высоту). Серебро завоевали Кристина Тимановская (100 м), Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину) и Виталий Парахонько (110 м с барьерами). Всего в активе белорусских атлетов 34 награды (10 золотых, 9 серебряных, 15 бронзовых), они занимают второе место в общекомандном медальном зачете, уступая лишь россиянам, у которых 39 медалей (19, 10, 10).

БелТА.


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Теги: Минск
 
 
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Спортсмены сборной Беларуси стали обладателями 20 наград в очередной соревновательный день II Европейских игр в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА. Медальный
 
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