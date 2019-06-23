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23 человека в области уже утонуло на водоемах. ОСВОД предупреждает

23.06.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Ещё не закончился первый месяц лета, а на водоёмах области уже утонуло 23 человека, один из которых несовершеннолетний. Причиной тому является аномально жаркая погода, установившаяся в Беларуси в июне, когда основным спасением от палящего солнца становится купание в реках, озёрах и искусственных водоёмах.

23 человека в области уже утонуло на водоемах. ОСВОД предупреждает

Кроме купания в нетрезвом состоянии и оставления детей без присмотра, к основным причинам гибели людей на водоёмах добавилась ещё одна – невыполнение элементарных правил поведения на воде в условиях аномально высоких температур. В связи с этим ОСВОД в очередной раз напоминает о том, что не следует входить в воду в разгорячённом состоянии, особенно людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и высоким артериальным давлением.
Не забывайте о том, что лучшее время для купания – с 8.00 до 10.00 и с 17.00 до 19.00. Также помните: не рекомендуются купаться раньше, чем через час-полтора после приёма пищи, отплывать далеко от берега, пользоваться надувными матрасами, автомобильными камерами и другими непредназначенными для купания предметами. Не будьте самоуверенны и не заплывайте слишком далеко, даже если умеете хорошо плавать.
Запрещается купаться в нетрезвом состоянии, заплывать за предупредительные знаки, прыгать и нырять в воду в неизвестном месте, подплывать под купающихся, хватать друг друга за руки и ноги с целью розыгрыша, оставлять детей без присмотра. Помните, что вода не прощает ошибок и не терпит беспечности.

Александр КАНДРУСИК,
председатель Кореличской РО ОСВОД
Фото Елизаветы МУТИЛОВИЧ

 
 
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Ещё не закончился первый месяц лета, а на водоёмах области уже утонуло 23 человека, один из которых несовершеннолетний. Причиной тому
 
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