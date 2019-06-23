23 человека в области уже утонуло на водоемах. ОСВОД предупреждает

Источник материала: Полымя

Ещё не закончился первый месяц лета, а на водоёмах области уже утонуло 23 человека, один из которых несовершеннолетний. Причиной тому является аномально жаркая погода, установившаяся в Беларуси в июне, когда основным спасением от палящего солнца становится купание в реках, озёрах и искусственных водоёмах.





Кроме купания в нетрезвом состоянии и оставления детей без присмотра, к основным причинам гибели людей на водоёмах добавилась ещё одна – невыполнение элементарных правил поведения на воде в условиях аномально высоких температур. В связи с этим ОСВОД в очередной раз напоминает о том, что не следует входить в воду в разгорячённом состоянии, особенно людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и высоким артериальным давлением.

Не забывайте о том, что лучшее время для купания – с 8.00 до 10.00 и с 17.00 до 19.00. Также помните: не рекомендуются купаться раньше, чем через час-полтора после приёма пищи, отплывать далеко от берега, пользоваться надувными матрасами, автомобильными камерами и другими непредназначенными для купания предметами. Не будьте самоуверенны и не заплывайте слишком далеко, даже если умеете хорошо плавать.

Запрещается купаться в нетрезвом состоянии, заплывать за предупредительные знаки, прыгать и нырять в воду в неизвестном месте, подплывать под купающихся, хватать друг друга за руки и ноги с целью розыгрыша, оставлять детей без присмотра. Помните, что вода не прощает ошибок и не терпит беспечности.

Александр КАНДРУСИК,

председатель Кореличской РО ОСВОД

Фото Елизаветы МУТИЛОВИЧ