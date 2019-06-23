Вода в озере Юбилейном соответствует гигиеническим нормативам

Источник материала: Полымя

Специалисты Кореличского районного ЦГЭ провели мониторинг зоны отдыха на озере Юбилейное с отбором проб воды. Так, с 1 по 18 июня отобрано 6 проб воды на микробиологические и санитарно-химические исследования.

Выявлено, что пробы воды соответствуют гигиеническим нормативам.

Уважаемые граждане! Чтобы ваш отдых на воде был безопасным и полезным, при купании необходимо помнить о правилах поведения на воде:

— купайтесь в специально отведённых и оборудованных для этого местах;

— не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки;

— продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут. Длительное пребывание в воде может привести к сильному переохлаждению тела и опасным для жизни судорогам;

— не ныряйте в неизвестном месте: это может привести к травмам и летальному исходу;

— не следует купаться в ночное время, так как видимость возможной опасности сводится к нулю;

— не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах;

— необходимо помнить, что в нетрезвом виде купаться запрещено!

Ирина ШИШКИНА,

помощник врача-гигиениста

Кореличского райЦГЭ