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Вода в озере Юбилейном соответствует гигиеническим нормативам

23.06.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Специалисты Кореличского районного ЦГЭ провели мониторинг зоны отдыха на озере Юбилейное с отбором проб воды. Так, с 1 по 18 июня отобрано 6 проб воды на микробиологические и санитарно-химические исследования.

Выявлено, что пробы воды соответствуют гигиеническим нормативам.
Уважаемые граждане! Чтобы ваш отдых на воде был безопасным и полезным, при купании необходимо помнить о правилах поведения на воде:
— купайтесь в специально отведённых и оборудованных для этого местах;
— не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки;
— продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут. Длительное пребывание в воде может привести к сильному переохлаждению тела и опасным для жизни судорогам;
— не ныряйте в неизвестном месте: это может привести к травмам и летальному исходу;
— не следует купаться в ночное время, так как видимость возможной опасности сводится к нулю;
— не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах;
— необходимо помнить, что в нетрезвом виде купаться запрещено!

Ирина ШИШКИНА,
помощник врача-гигиениста
Кореличского райЦГЭ

 
 
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Специалисты Кореличского районного ЦГЭ провели мониторинг зоны отдыха на озере Юбилейное с отбором проб воды. Так, с 1 по 18
 
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