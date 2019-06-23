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2 ДТП и 219 правонарушений. Как обстоят дела на дорогах?

23.06.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С 7 по 13 июня на дорогах Новогрудского и Кореличского районов было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, связанных с повреждениями транспортных средств. В этот период сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 219 нарушений Правил дорожного движения, в том числе:
— управление в состоянии алкогольного опьянения — 2;
— управление транспортом, не имея права на управление — 4;
— превышение скорости — 49,
— нарушение ПДД пешеходами — 11, в том числе тремя пешеходами в состоянии алкогольного опьянения.

Александр КАРПЕКА,
госавтоинспектор МО ГАИ Новогрудского РОВД

 
 
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С 7 по 13 июня на дорогах Новогрудского и Кореличского районов было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, связанных с повреждениями транспортных
 
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