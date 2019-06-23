О вреде курения для подростков рассказал врач-педиатр

Источник материала: Полымя

Курение – это бич современности, глобальная проблема общества, которая значительно «помолодела» в последнее время.

О вреде курения знают абсолютно все подростки, в наше время антитабачную пропаганду начинают вести ещё с начальных классов. Вот только количество подростков с сигаретой от этого не уменьшается, уже к 13-14 годам больше половины школьников пробуют курить.

А ведь особое влияние курения на подростков сегодня является доказанным фактом, но почему-то это никого не останавливает.

Несмотря на то, что сами подростки в 12-16 лет считают себя вполне взрослыми, их тело и нервная система ещё сильно отличаются от сформировавшегося организма. И если ребёнок решил начать курить в этом возрасте, прогнозы могут быть самыми неутешительными. Если первая затяжка сделана ещё в детском возрасте, к тридцати годам человек может стать практически инвалидом: с хронической обструктивной болезнью лёгких, больным сердцем и избыточным весом. Сколько сантиметров роста или килограммов мышечной массы потеряет на этом подросток, точно сказать нельзя, но вот то, что у курящих школьников в несколько раз чаще развивается анемия, близорукость, отставание в физическом развитии и ухудшение памяти, мыслительных процессов и зрения – уже доказанный факт. Курящий подросток не может сдать нормативы по физкультуре, да и подъём по лестнице вызывает в его теле ощутимую усталость, раздвоение в глазах и лёгкое головокружение.

Курильщик не способен запомнить тот объём полезной информации, который с лёгкостью откладывается в его голове ещё до овладения этой пагубной привычкой. А плохая память – это резкий спад успеваемости в школе. Курящие подростки чаще страдают от приступов мигрени на фоне интоксикации табачным дымом. И это далеко не все проблемы и жизненные перемены, которые ещё не раз на своём пути встретит курящий подросток.

Курение вредно не только само по себе, но и как фактор, нарушающий нормальный режим труда и отдыха подростка. Он вынужден обманывать родителей, учителей и других взрослых.

Бороться с курением в подростковом возрасте должны не только взрослые, но и сами школьники. Пристрастие к курению развивается очень быстро и, даже попробовав всего 1-2 сигареты, школьник рискует заработать вредную привычку, избавиться от

которой очень и очень сложно.

Виктория САВОЩИК,

врач-педиатр