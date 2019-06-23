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17 правонарушителей за неделю. Оперативка за период 10-16 июня

23.06.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

За прошедший период возбуждено 5 уголовных дел, 3 из которых по линии уголовного розыска, 2 – по линии других служб. К административной ответственности привлечено 17 правонарушителей.

Чрезмерное употребление алкоголя зачастую становится причиной совершения насильственных действий в отношении близких людей. Подобные действия семейных агрессоров становятся основанием для возбуждения уголовных дел. Так, 10 июня прокуратурой района по ходатайству РОВД возбуждено уголовное дело по ст. 154 УК РБ («Истязание») в отношении 54-летнего жителя д. Крышиловщина, который на протяжении длительного времени, начиная с декабря 2017 года, систематически наносил побои совместно с ним проживающей 87-летней тёще.

В основу ещё одного уголовного дела, возбуждённого 11 июня по ст. 153 УК РБ («Умышленное причинение лёгкого телесного повреждения»), также легло пьяное рукоприкладство: ночью 16 марта 2019 года 46-летний житель г.п. Кореличи в ходе возникшей ссоры нанёс несколько ударов рукой в область головы своему 77-летнему тестю, причинив ему лёгкие телесные повреждения.

9 апреля 2019 года вблизи административного здания КСУП «Царюка» в агр. Еремичи неизвестный из хулиганских побуждений повредил лакокрасочное покрытие автомобиля «БМВ 525», причинив автовладельцу ущерб на общую сумму 1995 руб. В отношении неизвестного лица возбуждено уголовное дело по ст. 339 УК РБ («Хулиганство»).

– Раскрыть кражу, совершённую длительное время назад, зачастую сложно, – отметил вриод начальника Кореличского РОВД Дмитрий Скворчинский. – Подобное преступление совершено в период с октября 2016 года по 20 января 2019 года: из здания и подсобного помещения пилорамы в д. Синявская Слобода украдено электрооборудование и электроинструменты на общую сумму около 1400 руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РБ («Кража»).

Другие происшествия на территории района:

11 июня на поле вблизи агр. Воронча обнаружен артиллерийский снаряд неустановленного калибра времён Великой Отечественной войны.

С 1 июня пристальный взор правоохранителей района направлен на поля и огороды местных жителей. И это совсем неслучайно: с первого дня лета проводится специальная программа «МАК». Так, на прошедшей неделе на приусадебном участке пенсионерки в д. Лядки было обнаружено и уничтожено 1,2 кг масличного мака, на пустыре в д. Погорелка – 120 кг дикорастущей конопли, вдоль автодороги вблизи д. Скорово – 2 кг дикорастущего мака.

 

По материалам

Кореличского РОВД и Кореличского РОСК

 
 
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За прошедший период возбуждено 5 уголовных дел, 3 из которых по линии уголовного розыска, 2 – по линии других служб.
 
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