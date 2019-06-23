Месть за сбитый беспилотник: США заблокировали ракетные и пусковые установки Ирана

enovosty.com . Так, кибератака блокировала системы, которые контролируют ракетные и пусковые установки, информирует





Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки на компьютерные системы Ирана. Атака была совершена в ночь на 21 июня.





Таким образом США отомстили за то, что Иран сбил в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом американский беспилотный летательный аппарат типа Navy MQ-4C Triton, а также за то, что 13 июня Иран, по мнению США, напал на два нефтяных танкера в Оманском заливе.





Кибератака планировалась несколько недель.





Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, 22 июня, что он введет дополнительные санкции против Ирана в попытке помешать получению ядерного оружия.



