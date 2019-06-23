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Месть за сбитый беспилотник: США заблокировали ракетные и пусковые установки Ирана

23.06.2019 22:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти США провели кибератаку на иранские системы вооружений, после того, как президент Дональд Трамп отказался от воздушных ударов по стране.

Так, кибератака блокировала системы, которые контролируют ракетные и пусковые установки, информирует enovosty.com.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки на компьютерные системы Ирана. Атака была совершена в ночь на 21 июня.

Таким образом США отомстили за то, что Иран сбил в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом американский беспилотный летательный аппарат типа Navy MQ-4C Triton, а также за то, что 13 июня Иран, по мнению США, напал на два нефтяных танкера в Оманском заливе.

Кибератака планировалась несколько недель.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, 22 июня, что он введет дополнительные санкции против Ирана в попытке помешать получению ядерного оружия.


 
 
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Власти США провели кибератаку на иранские системы вооружений, после того, как президент Дональд Трамп отказался от воздушных ударов по стране.
 
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