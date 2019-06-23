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В США на собаках тестируют вакцину против рака

23.06.2019 22:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В США тестируют вакцину против онкозаболеваний. Ученые решили на первом этапе задействовать собак. Они намерены посмотреть, затормозит ли прививка уже присутствующую в организме опухоль, а также предотвратит ли она возникновение рака у здоровых особей, информирует enovosty.



Тестирование проводит группа специалистов из Аризонского университета. Один из исследователей Стивен Джонсон признался, что уже на протяжении 10 лет ведет поиски в этой области медицины. Он также добавил, что рак – главная причина гибели взрослых собак.

По словам Джонсона, у собак онкозаболевание развивается почти так же, как и у людей. Опухоли часто остаются долго незамеченными и могут внезапно развиваться в старости.

В исследованиях на данный момент задействовано 800 собак. Эксперимент будет продолжительным. Лишь через 3-5 лет ученые смогут сделать выводы об эффективности прививок. Сейчас вакцинируют лишь здоровых особей.

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Добавим, что большинство экспертов-онкологов скептически относятся к противораковым вакцинам. Они считают, что угадать с прививкой практически невозможно, потому что существует очень много видов онкозаболеваний и они все ведут себя по-разному.

Стивен Джонсон на такие разговоры своих коллег ответил, что если существует хотя бы 10-процентая вероятность эффективности прививки, то этот шанс необходимо использовать.


 
 
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В США тестируют вакцину против онкозаболеваний. Ученые решили на первом этапе задействовать собак. Они намерены посмотреть, затормозит ли прививка уже...
 
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