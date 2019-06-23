Портников: произошедшее в Грузии еще раз показывает, какой мир на самом деле нужен Путину









По его словам, на самом деле решение Путина – это прямой удар по экономике Грузии и по благосостоянию самим грузин. Для Тбилиси российский турист – это главный спонсор в летний сезон. Для того, чтобы привлечь россиян Грузия пошла даже на то, чтобы забыть о военном вторжении в одностороннем порядке отменить визы для граждан России. Но российский турист – это непостоянный турист, потому что он часто ведет себя не самостоятельно, а так, как велит ему вести себя государство.





Виталий Портников отмечает, Кремль хочет от Тбилиси лояльности, но не только самой власти, но и граждан Грузии, которые должны покорно кивать и принимать тот факт, что депутат Госдумы страны-агрессора может в один прекрасный момент оказаться в кресле спикера главы парламента. Публицист подчеркивает, произошедшее в Грузии – это яркий пример того, как ведет себя Кремль с другими и странами, как и яркий пример того, что примириться с Москвой невозможно, потому в России ждут в России не ждут мира, они ждут услышать слова раскаяния.